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Еще одно доказательство для Гааги: российский корабль “Орск” участвовал в аннексии Крыма (фото)
Волонтеры сообщества Inform Napalm установили факт участия большого десантного корабля (БДК) «Орск» (бортовой номер 148), который входит в состав 197-й бригады десантных кораблей российского флота, в спецоперации захвата Крыма. Ранее волонтеры InformNapalm обнаружили доказательства участия в аннексии Крыма 41-й бригады ракетных катеров Черноморского флота ВМФ России.
Сообщается, что новое расследование также дополняет базу материалов InformNapalm о 32 военных подразделениях ВС РФ, участвовавших в операции захвата Крыма. Кроме того, собранные волонтерами материалы показывают, как Россия гибридно сочетала вооруженные силы и средства «мягкой силы» для захвата территории соседнего государства.
Моряки БДК «Орск» были идентифицированы в ходе изучения профилей соцсетей российских военных. Волонтеры опубликовали краткие сведения и фото некоторых из них.
Зяблицев Вячеслав Юрьевич,
Елисеев Александр Андреевич,
Лихоносов Иван Константинович,
Справцев Дмитрий Викторович,
Сергей Гимбицкий,
Юрьев Константин, вероятная дата рождения —
Миненок Алексей,
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что российский десантный корабль «Орск», который доставлял в Сирию оружие и боеприпасы, получил серьезные повреждения и возвращался в родной порт на буксире.
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