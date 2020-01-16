Украина

Еще одно доказательство для Гааги: российский корабль “Орск” участвовал в аннексии Крыма (фото)

Волонтеры сообщества Inform Napalm установили факт участия большого десантного корабля (БДК) «Орск» (бортовой номер 148), который входит в состав 197-й бригады десантных кораблей российского флота, в спецоперации захвата Крыма. Ранее волонтеры InformNapalm обнаружили доказательства участия в аннексии Крыма 41-й бригады ракетных катеров Черноморского флота ВМФ России.

Сообщается, что новое расследование также дополняет базу материалов InformNapalm о 32 военных подразделениях ВС РФ, участвовавших в операции захвата Крыма. Кроме того, собранные волонтерами материалы показывают, как Россия гибридно сочетала вооруженные силы и средства «мягкой силы» для захвата территории соседнего государства.

Моряки БДК «Орск» были идентифицированы в ходе изучения профилей соцсетей российских военных. Волонтеры опубликовали краткие сведения и фото некоторых из них.

Зяблицев Вячеслав Юрьевич, 15.02.1995 г. р ., г. Куйбышев Новосибирской области РФ. Служил на БДК «Орск», о чем свидетельствует подпись к фотографии корабля: «Мой корабль «Орск». Опубликовал также фотографию медали и наградного удостоверения к медали за оккупацию Крыма.

Елисеев Александр Андреевич, 23.02.1993 г. р ., хутор Крымский, Усть-Донецкий район, Ростовская область РФ. Сейчас живет в г. Шахты Ростовской области. Занимается нанесением татуировок по собственным эскизам. Служил на БДК «Орск». Опубликовал фото медали и наградного удостоверения к медали за оккупацию Крыма. Подписал фото: «Первая государственная награда».

Лихоносов Иван Константинович, 09.03.1993 г. р ., г. Новочеркасск Ростовской области РФ.

Справцев Дмитрий Викторович, 06.02.1991 г. р ., г. Злынка, Злынковский р-н, Брянская область РФ. Служил на БДК «Орск». Награжден медалью за оккупацию Крыма.

Сергей Гимбицкий, 23.12.1993 г. р ., г. Георгиевск Ставропольского края РФ. Награжден медалью за участие в агрессии против Украины. На своей странице соцсети «Одноклассники» похвастался статьей в газете «Флаг Родины» со своим фото. В статье рассказ о большом десантном корабле (БДК) «Орск», на котором служил Гимбицкий. Награжден медалью за оккупацию Крыма. Опубликовал групповое фото моряков БДК «Орск» с наградами.

Юрьев Константин, вероятная дата рождения — 19.10.1989 г. , родом из г. Ростов-на-Дону, РФ. Служил на БДК «Орск». Награжден медалью за оккупацию Крыма.

Миненок Алексей, 08.12.1990 г. р ., г. Волгодонск, Ростовская область РФ. Служил на БДК «Орск». Награжден медалью МО РФ за участие в спецоперации захвата Крыма.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что российский десантный корабль «Орск», который доставлял в Сирию оружие и боеприпасы, получил серьезные повреждения и возвращался в родной порт на буксире.

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