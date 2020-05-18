Деньги

Стоимость доллара и евро продолжает падать: что будет с курсами к концу недели

Как и всю прошлую неделю, когда курсы доллара и евро снижались, понедельник начался с укрепления гривни. По сравнению с показателями пятницы, 15 мая, американская валюта подешевела на 4 копейки, а европейская — на 2 копейки. Так, 18 мая НБУ установил официальные курсы на уровне 26,64 грн за доллар и 28,77 грн за евро. На наличном рынке также снизились курсы иностранных валют. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 26,55 грн, купить — по 26,82 грн; евро — сдать по 28,51 грн, купить — по 28,95 грн.

«За прошедшую неделю курс доллара к гривне снизился во всех сегментах валютного рынка на 0,7−0,9%, — рассказал «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 26,82 грн до 26,64 грн (-0,7%). Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время снизились с 26,82−26,84 грн до 26,57−26,59 грн (-0,9%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю упали с 26,76−27,05 грн до 26,54−26,81 грн (-0,8% - -0,9%). При этом разница между средними курсами продажи и покупки сократилась с 1,1% до 1,0% за счет более быстрого снижения курса продажи.

Курс доллара на межбанке и наличном рынке снижался в течение всей недели. Причиной стали сокращение спроса на валюту как со стороны населения, так и со стороны компаний-импортеров. Кроме того, приближение перспектив заключения нового соглашения с МВФ подталкивает валютных спекулянтов к тому, чтобы играть на укрепление гривни.

На начавшейся неделе мы ожидаем умеренного снижения курса доллара. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 26,3 грн, а наличный доллар в банках — около 26,3−26,6 грн", — утверждает Иосуб.

Стабильность национальной валюты в ближайшее время прогнозируют и другие эксперты.

«Гривня в понедельник, 18 мая, сохраняет стабильность и торгуется на уровне 26,62 грн за доллар, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Такая динамика наблюдается на фоне заявлений о том, что правительство Украины рассчитывает получить макрофинансовую помощь от Евросоюза в ближайшие две недели. Ранее в офисе президента Украины заявляли, что ожидают от Евросоюза получения 1,2 млрд евро помощи. Средства будут направлены на борьбу с коронавирусом и помогут гарантировать макроэкономическую стабильность страны. В остальном рынок достаточно вялый на фоне низкой ликвидности.

Вероятно, в ближайшее время гривня продолжит оставаться стабильной и будет двигаться в диапазоне 26,55−26,75 грн за доллар", — считает Шевчишин.

Кстати, Национальный банк Украины с 1 июля станет регулятором ломбардов и внедрит услугу по обмену валют во все подконтрольные учреждения такого типа. По данным пресс-службы НБУ, помимо этого нововведения, стартовый капитал ломбардов будет установлен в пределах 500 тысяч гривен, а также будет предусмотрена защита прав граждан, которые решили воспользоваться услугами таких заведений. В НБУ отметили, что основными целями регулятора по отношению к ломбардам являются повышение информирования клиентов по кредитам и договорам, а также ограничение ответственности людей путем погашения задолженности за счет залога. Помимо этого, для того чтобы произвести обмен валют, не нужно будет открывать счет, а требования к помещениям ломбардов будут упрощены.

Стоит отметить, что согласно принятому парламентом закону, кредиторы временно лишены права штрафовать заемщиков за несвоевременную уплату по кредиту. Если заемщик в период действия карантина или в течение 30 дней после его отмены просрочил плату по кредиту, то он освобождается от обязанности уплатить неустойку, штраф, пеню за такую просрочку. Эти акнтикризисные нормы будут действовать до конца месяца, в котором завершится карантин.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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