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Конфликты с коллегами и проблемы: гороскоп на 19 мая для всех знаков зодиака
Вторник, 19 мая, — хороший день для быстрых и решительных действий.
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 19 мая для всех знаков зодиака.
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Овен
Звезды советуют отказаться от излишних расходов и потворства собственным слабостям.
Телец
Ваши успехи зависят не только от вашей работы, а и от умения хранить свои и чужие секреты.
Близнецы
Подписывать бумаги, не изучив их предварительно до последней буквы, категорически не рекомендуется.
Рак
Вероятны недоразумения с окружающими вас людьми, например, с коллегами или соседями.
Лев
Возможно знакомство с человеком, который создаст вам много хлопот.
Дева
Вторник принесет массу мелких неприятностей и недоразумений, но вы справитесь.
Весы
Возможны проблемы со здоровьем (органы пищеварительной системы).
Скорпион
Удачный день для составления бизнес-плана, подписаний документов и контрактов.
Стрелец
У Стрельцов есть возможность уладить материальные, семейные, медицинские проблемы.
Козерог
Очень велика вероятность интересных встреч и новых знакомств. Хороший день для прогулки с друзьями.
Водолей
Многим Водолеям предстоит помогать близким людям в решении проблем, а также собирать вещи для переезда или просто поездки.
Рыбы
Вам предстоит столкнуться с чужими проблемами. Не будьте равнодушными.
Хорошего вам дня!
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