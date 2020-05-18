Стиль жизни

Конфликты с коллегами и проблемы: гороскоп на 19 мая для всех знаков зодиака

Вторник, 19 мая, — хороший день для быстрых и решительных действий.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 19 мая для всех знаков зодиака.

Овен

Звезды советуют отказаться от излишних расходов и потворства собственным слабостям.

Телец

Ваши успехи зависят не только от вашей работы, а и от умения хранить свои и чужие секреты.

Близнецы

Подписывать бумаги, не изучив их предварительно до последней буквы, категорически не рекомендуется.

Рак

Вероятны недоразумения с окружающими вас людьми, например, с коллегами или соседями.

Лев

Возможно знакомство с человеком, который создаст вам много хлопот.

Дева

Вторник принесет массу мелких неприятностей и недоразумений, но вы справитесь.

Весы

Возможны проблемы со здоровьем (органы пищеварительной системы).

Скорпион

Удачный день для составления бизнес-плана, подписаний документов и контрактов.

Стрелец

У Стрельцов есть возможность уладить материальные, семейные, медицинские проблемы.

Козерог

Очень велика вероятность интересных встреч и новых знакомств. Хороший день для прогулки с друзьями.

Водолей

Многим Водолеям предстоит помогать близким людям в решении проблем, а также собирать вещи для переезда или просто поездки.

Рыбы

Вам предстоит столкнуться с чужими проблемами. Не будьте равнодушными.

Хорошего вам дня!

Ранее мы публиковали гороскоп на неделю.

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