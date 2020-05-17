Тельца ждет повышение по службе, а Близнецов – неожиданная прибыль: гороскоп на неделю

Стиль жизни

ОВЕН. Неплохой период для заключения сделок, подписания договоров купли-продажи, поиска нового места работы, а также повышения своего образовательного уровня. Финансовое положение у вас сейчас довольно стабильное, однако звезды предупреждают: не тратьте деньги почем зря.

ТЕЛЕЦ. Не стоит опасаться грядущих перемен. Ведь все, что ни делается — к лучшему, не забывайте об этом. Возможно, вам поступит предложение перейти на более высокооплачиваемую должность, однако не спешите делиться этой новостью с окружающими. В делах семейных постарайтесь сдерживать свои эмоции, не нервничайте по пустякам.

БЛИЗНЕЦЫ. Удачное время для любых начинаний. Но прежде чем приступать к реализации задуманного, следует просчитать все до мелочей. Не исключены финансовые поступления, на которые вы даже не рассчитывали. На любовном фронте звезды сулят приятные сюрпризы.

РАК. Благоприятный период для тех, кто задумал начать свое дело. Удастся без проблем найти деловых партнеров и единомышленников, также легко будут даваться новые знания. Уделите внимание состоянию желудочно-кишечного тракта, откажитесь от солений, острой и жирной пищи.

ЛЕВ. Постарайтесь решать поставленные перед вами задачи без суеты — бессмысленные метания могут отнять у вас много времени и сил. Да и нервной системе это не пойдет на пользу. Сейчас благоприятный период для карьерного роста или смены рода деятельности, не упустите возможность использовать предоставленный вам шанс.

ДЕВА. Значительных усилий потребует от вас профессиональная сфера. Планы то и дело могут меняться, а сроки исполнения поставленных заданий резко сократятся. Не нервничайте, решайте проблемы по мере их поступления. Не следует питать иллюзий по поводу финансов, рассчитывайте только на собственные возможности.

ВЕСЫ. Какие-то мелкие нестыковки и неприятности заставят вас мобилизовать свои силы и показать все, на что вы способны. Благодаря вашей энергичности, деловой активности, организационным навыкам и умению все схватывать на лету удастся добиться неплохих результатов.

СКОРПИОН. Чтобы не пропустить важных событий, которые сулят значительную прибыль, следует собраться и сконцентрировать свои силы на главных делах. Ваши идеи будут востребованы. Не исключено, что вам вернут долг, возможно даже с процентами.

СТРЕЛЕЦ. Непростой и суматошный период ждет вас. Не пытайтесь разобраться в происходящем, просто занимайтесь своим делом. В любой ситуации сохраняйте спокойствие и будьте доброжелательными. Чтобы не спровоцировать сплетни о собственной персоне, держите язык за зубами, никому не рассказывайте о своих планах и тайнах.

КОЗЕРОГ. Удача сейчас на вашей стороне, так что можете смело браться за воплощение задуманного в жизнь. Тем более, что сил и энергии у вас сейчас предостаточно. Доверьтесь собственной интуиции при принятии важных решений, она вас не подведет.

ВОДОЛЕЙ. На службе ваша инициатива, особенно в финансовых делах, вряд ли найдет понимание. Не спешите с выводами, тщательно проанализируйте сложившуюся ситуацию. Не исключено поступление предложения, над которым стоит серьезно подумать.

РЫБЫ. Вы, скорее всего, будете увлечены построением грандиозных планов на будущее. Однако все же следует спуститься с небес на землю и заняться насущными делами. Сейчас велик риск попасться на удочку мошенников, поэтому никому не сообщайте свои личные данные, особенно банковской карты.

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