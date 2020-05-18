Дорогостоящая аккредитация Стадного может оставить выпускников вузов без дипломов, — СМИ

Общество и люди

Заместитель министра образования Егор Стадный, ответственный за высшее образование, находится под влиянием бывшего министра Сергея Квита и пытается реализовать его планы по дорогостоящей аккредитации образовательных программ в Национальном агентстве по обеспечению качества высшего образования (НАОКВО) и охоте за научным плагиатом. Такая деятельность может привести к тому, что тысячи выпускников высших учебных заведений обратятся с исками к Минобразованию и науки за нарушение их прав на получение дипломов. Об этом пишет интернет-издание «КП в Украине», ссылаясь на свой источник в Минобразовании.

«В конце прошлого года Минобразования, возглавляемое на тот момент советником Сергея Квита Анной Новосад, инициировало внесение изменений в законодательство о высшем образовании. Теперь вузы не могут выдавать дипломы государственного образца, если их образовательные программы не аккредитованы в НАОКВО, которое с 13.02.19 возглавляет Квит. Он же был инициатором введения аккредитации образовательных программ», — говорится в материале.

Напомним, стоимость аккредитации одной программы в агентстве Квита составляет около 90 тыс. гривен. Вузы, которые не успеют или не смогут из-за финансовых проблем или конфликтных отношений с бывшим министром аккредитовать свои программы, лишаются права выдавать любые виды дипломов.

«Это создает почву для судебных исков, поскольку по закону аккредитация является обязательной только для дипломов гособразца, что признают и в НАОКВО», — пишет «КП в Украине».

Однако, как сообщается в материале, Стадный в нарушение закона «О высшем образовании» от 2014 года, трактует ее как принудительную процедуру для всех видов дипломов. Признавая невозможность получения выпускниками документа о высшем образовании.

«Источник также сообщил, что коллектив Минобразования обеспокоен последствиями еще одного совместного проекта Стадного и Квита — по лишению ученых степеней „плагиаторов диссертаций“. Эта процедура не детализирована в „законе Новосад“, что позволяет НАОКВО перекладывать ответственность на Аттестационную коллегию Минобразования. После отставки министра самым высокопоставленным должностным лицом в коллегии стал Егор Стадный», — говорится в материале.

По такой схеме был лишен степени доктора наук Петр Ющенко.

Журналист в материале отметил, что применение «закона Новосад» задним числом создает условия для судебных исков к Минобразования или коррупционного решения вопроса сохранения научного звания уличенных в «плагиате» лиц.

«Мы не хотим ходить по судам и допросам и отдуваться за бизнес Стадного с Квитом», — сказал источник в Минобразования.



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