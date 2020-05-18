- 14:18 «Якщо є конкретна ціль, важлива для всіх, то навіть малою групою можна зробити багато корисного», — Володін
- 14:16 Возобновление работы общественного транспорта: Зеленский сделал важное заявление
- 14:14 Дорогостоящая аккредитация Стадного может оставить выпускников вузов без дипломов, — СМИ
- 14:14 Медики в Харькове объявили бессрочную забастовку: детали скандала
- 14:05 Заболел настоятель: еще один мужской монастырь в Украине закрыли на карантин
- 14:05 «Ух!»: очаровательная Ястремская подбросила поклонникам новые пикантные фото
- 13:57 Коронавирус не пройдет бесследно: ученые назвали осложнения у переболевших COVID-19
- 13:44 Богомолов превратил Собчак в старуху
- 13:43 «Щедрость» не знает границ: в сети показали, как путинские депутаты помогают медикам во время пандемии
- 13:20 Причастны военные: в Киеве разоблачили схему хищения топлива на 10 млн гривен
- 13:19 Зеленский просит Раду рассмотреть закон о двойном гражданстве: нардепы указали на тревожный момент
- 12:58 Любовь Успенская мечтает, чтобы дочь забыла о ней
Дорогостоящая аккредитация Стадного может оставить выпускников вузов без дипломов, — СМИ
Заместитель министра образования Егор Стадный, ответственный за высшее образование, находится под влиянием бывшего министра Сергея Квита и пытается реализовать его планы по дорогостоящей аккредитации образовательных программ в Национальном агентстве по обеспечению качества высшего образования (НАОКВО) и охоте за научным плагиатом. Такая деятельность может привести к тому, что тысячи выпускников высших учебных заведений обратятся с исками к Минобразованию и науки за нарушение их прав на получение дипломов. Об этом пишет интернет-издание «КП в Украине», ссылаясь на свой источник в Минобразовании.
«В конце прошлого года Минобразования, возглавляемое на тот момент советником Сергея Квита Анной Новосад, инициировало внесение изменений в законодательство о высшем образовании. Теперь вузы не могут выдавать дипломы государственного образца, если их образовательные программы не аккредитованы в НАОКВО, которое
Напомним, стоимость аккредитации одной программы в агентстве Квита составляет около 90 тыс. гривен. Вузы, которые не успеют или не смогут из-за финансовых проблем или конфликтных отношений с бывшим министром аккредитовать свои программы, лишаются права выдавать любые виды дипломов.
«Это создает почву для судебных исков, поскольку по закону аккредитация является обязательной только для дипломов гособразца, что признают и в НАОКВО», — пишет «КП в Украине».
Однако, как сообщается в материале, Стадный в нарушение закона «О высшем образовании» от 2014 года, трактует ее как принудительную процедуру для всех видов дипломов. Признавая невозможность получения выпускниками документа о высшем образовании.
«Источник также сообщил, что коллектив Минобразования обеспокоен последствиями еще одного совместного проекта Стадного и Квита — по лишению ученых степеней „плагиаторов диссертаций“. Эта процедура не детализирована в „законе Новосад“, что позволяет НАОКВО перекладывать ответственность на Аттестационную коллегию Минобразования. После отставки министра самым высокопоставленным должностным лицом в коллегии стал Егор Стадный», — говорится в материале.
По такой схеме был лишен степени доктора наук Петр Ющенко.
Журналист в материале отметил, что применение «закона Новосад» задним числом создает условия для судебных исков к Минобразования или коррупционного решения вопроса сохранения научного звания уличенных в «плагиате» лиц.
«Мы не хотим ходить по судам и допросам и отдуваться за бизнес Стадного с Квитом», — сказал источник в Минобразования.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.