Всеукраїнська школа онлайн з Ланет.TV: дивіться ТБ онлайн за промокодом

Украина

Більше місяця українські школярі продовжують навчатися онлайн. Щодня для учнів 5−11 класів на провідних телеканалах країни транслюються онлайн-уроки англійської мови, української мови, української літератури, зарубіжної літератури, історії України, математики, біології, алгебри, геометрії, географії, фізики та хімії.

Ланет.TV підтримує ініціативу МОН та дбає, аби навчальний процес був комфортним не лише для школярів, але й для дорослих, тож передбачив для користувачів функцію перемотки відео та можливість ставити на паузу відтворення. Таким чином, з інтернет-телебаченням від Ланет.TV кожен член сім’ї зможе самостійно керувати переглядом та дивитися канали онлайн на будь-якому пристрої у будь-який час, тож жодна улюблена ТВ-програма більше не залишиться без вашої уваги.

Функція паузи та перемотки відео назад дає можливість повернутися на 2 години назад та переглянути у записі урок, серіал чи футбольний матч у зручний для вас час. Таким чином, діти не боятимуться пропустити урок та зможуть повторно переглянути матеріал, а ви отримаєте можливість планувати свій день незалежно від телепрограми.

Якщо мобільність та інтерактивність перегляду — те, чого вам бракувало, саме час почати дивитися телебачення через Інтернет з Ланет.TV. Кожному новому користувачеві сервіс надає публічний промокод tvpause, з яким ви отримуєте по 50 грн на основний та бонусний рахунки. Цих коштів вистачить, аби замовити пакет /CORE, який пропонує безліч цікавих каналів у хорошій якості для максимально приємного проведення часу на карантині. Скористатися промокодом tvpause можуть не лише нові користувачі, але й абоненти, які вже зареєстровані у сервісі Ланет.TV, однак досі не користувалися публічними промокодами та платними підписками. Промокод діє до 01.07.2020.

Як підключити Ланет.TV? Щоб насолоджуватися перевагами інтернет-телебачення, достатньо зробити всього декілька кроків:

зареєструватися на сайті сервісу або за допомогою додатку;

активувати промокод;

оформити підписку на обраний вами пакет;

почати дивитись онлайн-канали у зручний для себе спосіб та час.

Найкращі канали онлайн, детальна телепрограма з можливістю керування ефіром — отримайте все це та багато іншого з ТБ онлайн від Ланет.TV.

Онлайн-заняття для школярів транслюються з 10:00 у будні на телеканалах «ПлюсПлюс», «112 Україна», «5 канал», УНІАН, «Рада», «UA: Культура», «UA: Перший», М1, «Індиго», ZOOM та ін.

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