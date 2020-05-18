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Украина

Антисептики и защитные экраны: ВОЗ рассказала, как будут работать отели и гостиницы

17:26 18 мая 2020
дезинфекция
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В Украине Минздрав готов разрешить работу отелей и гостиниц на следующем этапе выхода из карантина, но собирается установить ряд ограничений. Так, за пределы номера постоялец может выходить исключительно в маске, ручки дверей и кнопки лифтов нужно каждые три часа обрабатывать антисептиком, а в вестибюле на стойке регистрации придется установить защитные экраны.

Новые правила работы гостиниц и отелей в период карантина разработаны с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. Проект вынесен на общественное обсуждение. До 19 мая Минздрав ждет замечания и предложения от населения.

Принципиальное новшество, прописанное в проекте, касается арендаторов гостиничных помещений. В отелях пока что останутся под запретом фитнес-клубы, спа-центры, конференц-залы. Что касается ресторанов при гостиницах, то им, как и отдельно существующим ресторанам, разрешат кормить гостей на верандах и летних площадках. За столиком могут сидеть не более четырех человек (не считая детей), между столами должна выдерживаться полутораметровая дистанция.

В отелях в гигиенических целях запрещаются многоразовые полотенца. Вместо этого в номере должен быть запас одноразовых бумажных салфеток. Также руководство гостиниц должно организовать места для дезинфекции рук с набором антисептиков.

Влажная уборка в отеле должна проводиться каждый час, каждые три-четыре часа подлежат дезинфекции столы, стулья, перила лестниц и другие поверхности, которых часто касаются посетители.

Напомним, за время карантина в Украине ликвидировались 12 тысяч кафе, баров, ресторанов. Ударил карантин и по отельно-гостиничному хозяйству, особенно после ужесточения правил.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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