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Шоу-бизнес

Финальное пост-шоу "Холостяка": новый ведущий и пустой зал

18:39 18 мая 2020
Ведущий Григорий Решетник с участницами проекта «Холостяк»
Таисия БАХАРЕВА, «ФАКТЫ»

Съемки финального пост-шоу «Холостяк-10 (СТБ) запланированы на последнюю неделю проекта. Напомним, финал романтического реалити состоится 22 мая 2020 года. Откладывать из-за карантина съемки не пришлось — финальное пост-шоу всегда снималось максимально близко к эфиру, чтобы вся информация, которую услышит зритель, была актуальной. Напомним, в финале за сердце Макса Михайлюка будут бороться Дана и Даша.

Продюсеры говорят, что съемки пост-шоу пройдут с соблюдением всех правил безопасности, включая масочный режим и температурный скрининг. На площадке будет работать не более 50 человек и, впервые за всю историю пост-шоу «Как выйти замуж» на площадке не будет зрителей. К тому же, ведущим проекта вместо Розы Аль-Намри, которая выступала в этой роли шесть лет, будет Григорий Решетник. В эфир пост-шоу выйдет 29 мая.

- Радостно осознавать, что 10 сезон проекта «Холостяк» удался! — признался «ФАКТАМ» Григорий. — Спасибо телезрителям за доверие и любовь и, конечно, всей команде, которая 24 часа в сутки трудится над проектом. Мы создаем тот продукт, за который распирает гордость.

Надо признать, нынешний Холостяк Макс влюбил в себя многих зрительниц. Он общительный, коммуникабельный и страстный. Участницы тоже оказались непредсказуемыми. В этом сезоне мне удалось еще больше реализовать свои творческие возможности — я стал ведущим не только самого проекта, но и диджитального пост-шоу, выходившего после каждого эфира. Я счастлив, что буду вести и финальное пост-шоу. Поверьте, все самое сочное будет там. В студии — Холостяк и участницы и я добьюсь правды от наших героев о том, как сложилась их жизнь после шоу. К нам придут яркие гости из предыдущих сезонов. Кроме того, будет дан ответ — ждать ли 11 сезон проекта «Холостяк»!

Напомним, ранее Григорий Решетник делился с «ФАКТАМИ» подробностями съемок проекта.

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