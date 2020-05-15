Горькая обида и подозрения Холостяка: подробности самого драматического выпуска реалити (фото)

Шоу-бизнес

На канале СТБ вышел 11 выпуск романтического реалити «Холостяк-10». Главный герой Макс познакомил трех участниц — Вику, Дану и Дашу — со своими самыми близкими людьми — родителями. Долгожданная встреча прошла в родном городе Холостяка — Одессе, куда из Америки прилетели родители Макса.

— Хочу, чтобы у меня была такая же семья, как у родителей, — признался Макс. — Отец для меня — пример настоящего мужчины. А мама — хранительница домашнего очага.

Родители Холостяка рассказали о болезненном расставании сына с девушкой, с которой он прожил пять лет.

— Надо находить любовь, иначе жизнь не имеет смысла, — сказал Андрей — отец Макса.

— Очень горжусь тем, что я одессит, — признался Макс. — Обожаю свой город. Куда бы я ни поехал или ни полетел, всегда сравниваю новое место с Одессой.



Макс со своими родителями

*Макс с родителями

Прежде, чем встретиться с родителями, Холостяк решил провести время с каждой из участниц, пообщавшись тет-а-тет.

Первой на свидание пришла Дана. Встреча прошла на берегу моря, в одном из самых любимых мест Холостяка. Макс признался, что в пятнадцать лет он работал именно на этом пляже официантом.

— У меня есть бизнес-жилка, у Макса тоже, — радовалась Дана. — Мы с ним — идеальная пара.

Встреча с родителями Макса прошла на одной из роскошных вилл Одессы. Девушка принесла подарки — украинский оберег и булаву.

— Это как символ вашей власти, — сказала Дана, передавая булаву отцу Макса.

— Что тебе больше всего нравится в Максиме? — поинтересовался он.

— Макс очень внимателен в деталях, — тут же ответила Дана.

На индивидуальном разговоре отцу Холостяка было интересно узнать, чем занимается Дана. Девушка рассказала, что она — владелица модельного агентства и сама когда-то работала моделью.

— Меня насторожило, что у Макса и у Даны сильные характеры, — признался отец. — Таким людям сложно ужиться.

— Какие отрицательные черты есть у Макса? — поинтересовалась Дана.

— Он иногда опаздывает, — признали родители. — Но это не касается работы.

Андрею не очень понравилось, что Дана на все вопросы отвечала сдержанно.

— Макс сказал, что ты пишешь стихи, — поинтересовалась у девушки мама Холостяка. — Может, что-то почитаешь?

— Это эротические стихи, — ответила Дана, немного смутив маму. Не понравилось ей и то, что Дана не умеет и не любит готовить. Мама решила, что девушка еще не готова к созданию семьи.

В разговоре с родителями, Макс признался, что его смущает, что Дана уже участвовала в проекте об отношениях.

— Может, она преследует какую-то цель? — задался вопросом Холостяк.

Встреча Холостяка и Вики произошла в аэропорту.

— Я хотел показать, как появилась моя мечта — стать пилотом, — сказал Холостяк. — Именно здесь я первый раз полетал на симуляторе «Боинг» и понял, кем хочу стать.

Макс подарил девушке серебряный браслет с маленьким самолетиком.

— Я ношу золото, но этот браслет не буду снимать никогда! — призналась Вика.

В разговоре за кофе Вика рассказала, что хотела стать стюардессой и даже ходила на курсы, но так и не прошла кастинг.

— Мне очень хочется познакомиться с твоими родителями, — сказала Вика. — Думаю, мы найдем с ними общий язык.

Во время встречи с родителями, помимо мамы и отца, за столом оказался давний друг Макса — Ярослав. Вика пришла на встречу с тортом «Муравейник», который приготовила сама.

— Вы ведете себя искренне? — спросил Ярослав на индивидуальной беседе с Викой.

— Я за искренность, я такая, как есть, — обиделась Вика. — Мы же сюда не играть пришли.

Но Ярослав остался недоволен общением: «У меня осталось двоякое впечатление о девушке».

— А меня привлекает Вика своей простотой, — признался Макс.

— Она очень коммуникабельна и не стесняется обо всем говорить, — сказал отец Холостяка после общения с девушкой. - Но мне хотелось от Вики более конкретного плана, если ее выберет Максим.

— Я оправдала ожидания Холостяка, — решила Вика после общения с родителями.

Дашу на свидании встретил сначала Артем — друг Максима. Он завязал девушке глаза и провел туда, где ее ждет Холостяк. Это оказался известный одесский стадион «Черноморец».

— Я ощутила себя особенной, — Даша была в восторге, убрав повязку с глаз.

В центре стадиона пару ждал накрытый стол.

— Это было лучшее свидание в моей жизни, — признала Даша.

На встрече с родителями девушка подарила им картину — «Одесский дворик».

— Страшно переживаю — первый раз знакомлюсь с родителями жениха, — призналась Даша, провозглашая тост.

Даша рассказала родителям, что она — мастер спорта по художественной гимнастике и шесть лет прожила в спортивном интернате.

— Я настолько тонко понимаю, что с ней произошло, — сочувствовал отец. - Это очень тяжелое испытание.

Даша на разговоре с отцом Холостяка

Неожиданно для всех Даша рассказала, что по образованию она актриса.

— Идя на проект мне казалось, что это — большая авантюра, — сказала Даша. - Но после половины проекта я поняла, что это все по-настоящему.

— Макс сделает все для человека, в которого он влюблен, — сказал отец Максима в личной беседе с Дашей.

Мама поинтересовалась, умеет ли девушка готовить, и она призналась, что больше всего любит готовить борщ.

— Сегодня был очень уютный, домашний вечер, — заключила мама Макса.

— Но решение — с каким человеком строить свою жизнь — принимать только мне, — сказал Макс. - Это будет самая тяжелая Церемония роз.

— Меня просто «телепало» изнутри, — призналась Вика перед Церемонией.

— У меня было внутреннее волнение, — сказала Дана.

— Ко мне у Макса точно есть чувства! — была уверена Даша.

Первой розу получила Даша.

— Мне бы хотелось научить тебя быть в гармонии с собой, — сказал, вручая девушке цветок, Макс.

Выбирая между двумя оставшимися участницами, Макс пригласил на индивидуальный разговор Дану.

— Я заметил, что ты была сдержанной в общении с родителями, — удивился Холостяк. — Мне кажется, твой прежний опыт участия в проекте заставил тебя планировать свои отношения.

— Но это у меня выходит натурально, — возмутилась Дана. — Все, что происходит, это для меня не бизнес-проект! Сейчас я готова к тому, чтобы создать семью.

Макс вернулся в зал, где в волнении стояла Вика.

— Ты понравилась моим родителям, — сказал Макс, обращаясь к девушке. — Но ты излишне хотела подчеркнуть свои качества. Я все ждал, что ты откроешься, но… Не могу дать тебе розу.

Вика покинула проект.

— Каждый человек имеет право на ошибку, и ты не исключение, — резко сказала Вика, обращаясь к Холостяку.

А сев в машину, девушка стала рыдать: «Не передать, как мне больно! Зачем я влюбилась?»

Известно, что финальный эпизод «Холостяка-10» состоится в Барселоне.

Напомним, что в прошлом выпуске проект покинула Кристина, которую многие считали фавориткой Холостяка.

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