Холостяк очень обаятельный, и девушки сразу пустили в ход все свои чары, — Григорий Решетник

Шоу-бизнес

На канале СТБ начался показ 10-го сезона популярного романтического реалити «Холостяк». На этот раз главным героем проекта стал 34-летний пилот и владелец летной школы в США Макс Михайлюк. Съемки проекта длились несколько месяцев. За сердце Макса сражались шестнадцать участниц, но имя победительницы — девушки, которой Холостяк признался в своих чувствах, — держится в строжайшем секрете. Самым близким другом, к которому всегда можно обратиться за поддержкой, на проекте для Холостяка является ведущий. Десять лет эту роль бессменно исполняет Григорий Решетник. В эксклюзивном интервью «ТелеФАКТАМ» Григорий приоткрыл подробности съемок, поделился своим впечатлением от участниц и главного героя юбилейного сезона. Читайте также: Танцы на пилоне и массаж при свечах: чем удивили участницы первой вечеринки «Холостяка-10»

«Холостяк нашел общий язык не только со мной, но и со всей съемочной группой»

— Вы признавались, что этот сезон стал для вас особенным. Почему?

— Во-первых, у него очень красивая цифра — десять. Все эти годы наша команда старается удивлять телезрителей, делая проект интереснее. Признаюсь, к каждому сезону я отношусь как к чему-то родному и близкому, для меня они все неповторимы. У нас нет перезаписей, вторых дублей и прописанных сценариев. Все события происходят на глазах телезрителей. Своего десятого «ребеночка» я полюбил так же, как и всех предыдущих. Не стану раскрывать детали, скажу лишь, что я горд за этот сезон — ему есть чем удивить телезрителей.

— Помните свое первое знакомство с Максом?

— Мы быстро нашли общий язык. Макс родом из Одессы, я — из Николаева. Оба южане, у нас одинаковый темперамент. Кто-то даже сказал, что мы похожи по типажу. Из-за непростого графика съемок я познакомился с Максом за несколько часов до первой вечеринки. Юмор, шутки, истории из детства, даже общих знакомых начали находить.

Несмотря на то что Макс долгое время живет в Америке, многое знает об Украине. Рассказывал, что часто бывал в Николаеве, моем родном городе. А я ему поведал свои одесские истории. Слово за слово, и когда вышли на съемочную площадку, было ощущение, что знаем друг друга давно. Так сблизились, что возникало ощущение, словно мы братья (улыбается). Макс сразу располагает к себе, открытый, коммуникабельный, простой в общении, эрудированный. С ним интересно говорить абсолютно на разные темы! Более того, Холостяк нашел общий язык не только со мной, но и со всей съемочной группой. В общем, у нас с Максом сложились доверительные отношения, а это очень важно для реалити.

«У нас с Максом (справа) сложились доверительные отношения, а это очень важно для реалити», — говорит Григорий Решетник

— Во время первой вечеринки Макса иногда немного шокировало поведение девушек.

— Это все настоящие чувства. Мы не ломаем героев, а лишь подчеркиваем их индивидуальность и харизму. Макс очень обаятельный, и, конечно же, девушки сразу заинтересовались им. Пустили в ход все свои чары, чтобы произвести впечатление на нашего Холостяка. Он реагировал по-разному. Однозначно Макс — любитель красивых девушек. Настоящий альфа-самец. Но вместе с этим тактичный, обходительный, интеллигентный. Как настоящий мужчина проявляет инициативу. Он хороший психолог, считывает настроение, все анализирует. В общем, могу сказать, что 10-й сезон будет очень страстным и романтичным.

— Как всегда.

— Знаете, несмотря на то, что я ведущий проекта «Холостяк», говорю: долго оставаться холостяком немодно. Мне хочется, чтобы все холостяки и холостячки нашли свою вторую половинку, делюсь с героями собственным жизненным опытом, даю советы. Одним словом, стараюсь балансировать между двумя чашами весов.

В этом сезоне участницы очень яркие и опытные. У каждой своя точка зрения, а мужчины таких ценят. Знаю, эти девушки пересмотрели все сезоны «Холостяка». Они как футбольные тренеры: знают, где и какую тактику нужно применить. Правда, не все и не всегда идет по их плану. Это стало понятно уже после первой вечеринки.

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Несмотря на свой опыт, я никогда не могу угадать, каким будет выбор Холостяка. Если, прогнозируя, говорю, что именно эта девушка будет в финале, то велика вероятность того, что она может уйти в первом эфире. Получается, не совсем я дружу со своей интуицией в «Холостяке». Поэтому советовал Максу и девчонкам, чтобы просто прислушивались к своему сердцу и ощущениям, отказываясь что-либо прогнозировать.

«Холостяк» — не просто проект. Здесь действительно рождается любовь"

— Среди претенденток на сердце Холостяка в этом сезоне есть несколько известных персон — участница проекта «Эксы-2» Лея и героиня «Х-фактора» Алина. Благодаря телевизионному опыту они наверняка имеют преимущество перед остальными.

— Думаю, телевизионный опыт девушек ни о чем не говорит. Проект «Холостяк» отличается от остальных. Это реалити о любви и отношениях, поэтому здесь должно совпасть очень много механизмов и факторов. Возможно, Алина и Лея спокойнее относятся к камерам и им легче пройти саму телевизионную дистанцию. Но когда ты уже оказываешься в проекте, смущение или боязнь съемочного процесса проходят буквально в первые несколько часов. Участницы забывают о том, что за ними следят камеры, и живут полноценной жизнью. Реакции, эмоции, действия невозможно прописать. Так или иначе все оказываются в равных условиях, потому что к реалити невозможно подготовиться, как бы ты ни старался.

— Какую самую необычную за все сезоны просьбу вы слышали от участниц проекта?

— Практически все участницы предсказуемы в своих просьбах, которые сводятся к одному — чаще видеть Холостяка и получать о нем больше информации. Большинство вопросов звучит так: «Гриша, что обо мне говорил Холостяк?», «Можешь передать ему записку?», «Где он живет?», «Чем интересуется?», «Можно ли с ним как-то увидеться вне камер?» Конечно, помочь девушкам в удовлетворении всех их просьб я не могу, участницы должны находиться в одинаковых обстоятельствах. К тому же, даже владея информацией, можно элементарно запутаться.

— Девятый сезон «Холостяка» стал счастливым для Никиты Добрынина и Даши Квитковой. Они стали первой парой на проекте, которой удалось построить крепкие отношения. В чем секрет?

— Просто Даша и Никита были всегда искренни в своих чувствах, к тому же у них много общего. Они совпали как две половинки. Им хватило мудрости выйти из проекта полноценной парой, не вспоминать никаких обид. Своим счастьем они лишь подтвердили утверждение о том, что «Холостяк» — не просто проект. Здесь действительно рождается любовь. Надо не забывать, что когда находишь своего человека, самое главное — не упустить это счастье. Ведь в реалити, как и в жизни, очень много разных соблазнов и испытаний.

— Вы поддерживаете связь с Никитой и Дашей после проекта?

— Мы переписываемся в социальных сетях. Очень сложный у всех график, видимся в основном на различных мероприятиях. А вот так, чтобы по-семейному пойти друг к другу в гости, никак не соберемся. Но очень хотим. Признаться, есть желание собрать всех Холостяков и участниц проекта и гульнуть на чьей-то свадьбе. Вы уже, наверное, догадались на чьей (спустя год после реалити Никита Добрынин сделал Даше предложение. — Авт.) .

Я со всеми главными героями и девушками в прекрасных отношениях. Стараюсь быть другом, радуюсь их успехам. На самом деле, для каждого из них участие в проекте — огромный опыт, который никуда не девается, а помогает стать мудрее, увереннее в себе. Наше реалити — некий мастер-класс о том, как стать лучше.

«Путешествуем с детьми практически с их рождения»

— Сразу после окончания съемок «Холостяка» вы с семьей отправились в отпуск на Мальдивы. И, по-моему, уже не первый раз.

— Да, мы летаем на Мальдивы третий год подряд. Как влюбились в это место, так не можем уже разлюбить. Мальдивы очень нравятся нашим детям. Там теплый океан, прекрасный песок, природа. Сыновей просто невозможно вытащить из воды. Во время путешествий они все впитывают, их кругозор расширяется. Если говорить о нас с супругой, то наш ритм жизни очень напряженный, а на острове есть возможность уединиться, накопить энергию, подумать, осознать произошедшее и по-настоящему отдохнуть. Я всем рекомендую посетить этот райский уголок хотя бы раз в жизни.

— Долго планировали поездку?

— Нам сложно даются планы наперед — то наши с женой графики не позволяли, то учеба детей. Чаще всего организовываем поездку за неделю-две, а в этот раз собрались вообще за три дня. В пятницу купили билеты, а в понедельник улетели. Знаю, что лучше делать это заранее, но у нас пока не получается. Сложно путешествовать с маленькими детьми так далеко, но главное — начать.

Возможно, наша семья для кого-то станет примером. Мы путешествуем с детьми практически с их рождения, с трехмесячного возраста. Они уже облетали вместе с нами много стран, даже были со мной во время съемок за границей. Мальчики нормально переносят длительные перелеты. По мере того как становятся взрослее, с ними уже легче в поездках.

Когда видишь счастливые глаза детей, их радостные улыбки, благодарные взгляды, это просто обезоруживает и окрыляет. Тем более что дети очень-очень быстро вырастают. Не успеешь оглянуться, как им станет уже неинтересно путешествовать с родителями. Они захотят быть полностью самостоятельными. Поэтому сейчас мы пользуемся моментом, когда очень нужны детям. Стараемся воспитать настоящих, мужественных, классных будущих холостяков Украины — Ивана и Дмитрия.

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Фото СТБ



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