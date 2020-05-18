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У Зеленского назвали условие для подачи воды в Крым
Украина не забывает о проблемах оккупированного Крыма, но о возобновлении подачи воды на полуостров речь пока не идет, этот вопрос не обсуждается. Об этом заявил вице-премьер — министр по реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников. Крым, как известно, страдает от нехватки воды, и одно из крупнейших водохранилищ практически пересохло.
По словам вице-премьера, водоснабжение Крыма с материковой Украины возможно только после деоккупации. «Никто ничего не собирается возобновлять. Есть простой ответ: после деоккупации в наш Крым мы поставляем нашу воду», — объяснил Резников в интервью «Интерфакс-Украина».
Вице-премьер напомнил России, что по Женевской конвенции именно оккупант обязан выполнять гуманитарные потребности гражданского населения. Украина со своей стороны готова обсуждать вопрос Крыма, в том числе и на международном уровне.
«Украина должна и будет, и делает это, обсуждая с международными партнерами… И Донбасс, и Крым в одинаковом приоритете», — подытожил представитель правительства.
Напомним, в Крыму обмелело Партизанское водохранилище, снабжающее водой Симферополь. Представители оккупационной администрации предложили провести на дне обмелевшего водоема концерт.
Фото KrimRt/Twitter
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