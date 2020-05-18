26.51 / 26.77 28.48 / 28.90
Киев: +14
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

У Зеленского назвали условие для подачи воды в Крым

20:40 18 мая 2020
крым
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Украина не забывает о проблемах оккупированного Крыма, но о возобновлении подачи воды на полуостров речь пока не идет, этот вопрос не обсуждается. Об этом заявил вице-премьер — министр по реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников. Крым, как известно, страдает от нехватки воды, и одно из крупнейших водохранилищ практически пересохло.

По словам вице-премьера, водоснабжение Крыма с материковой Украины возможно только после деоккупации. «Никто ничего не собирается возобновлять. Есть простой ответ: после деоккупации в наш Крым мы поставляем нашу воду», — объяснил Резников в интервью «Интерфакс-Украина».

Вице-премьер напомнил России, что по Женевской конвенции именно оккупант обязан выполнять гуманитарные потребности гражданского населения. Украина со своей стороны готова обсуждать вопрос Крыма, в том числе и на международном уровне.

«Украина должна и будет, и делает это, обсуждая с международными партнерами… И Донбасс, и Крым в одинаковом приоритете», — подытожил представитель правительства.

Напомним, в Крыму обмелело Партизанское водохранилище, снабжающее водой Симферополь. Представители оккупационной администрации предложили провести на дне обмелевшего водоема концерт.

Фото KrimRt/Twitter

524

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Гордон и Стрелков

Гордон взял интервью у террориста Стрелкова: что пишут в сети

крым

У Зеленского назвали условие для подачи воды в Крым

клименко

Суд внезапно отменил арест экс-министра Клименко

палата в больнице для матери и ребенка

Роженица умерла, а труп ребенка "потеряли": подробности шокирующей трагедии в Энергодаре

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер