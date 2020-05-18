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Зеленский готовится дать пресс-конференцию: названа точная дата
Президент Владимир Зеленский проведет пресс-конференцию по итогам года при власти. Мероприятие будет организовано в среду, 20 мая — ровно через год после инаугурации президента. Приведение Зеленского к президентской присяге состоялось 20 мая 2019 года.
О готовящейся пресс-конференции сообщил LB.ua, ссылаясь на источники. Офис президента еще не объявлял аккредитацию на мероприятие. Ожидается, что число допущенных журналистов будет ограничено, учитывая продолжающийся карантин и мораторий на массовые мероприятия.
Напомним, первой и единственной большой пресс-конференцией Зеленского стал «пресс-марафон» 10 октября, который продолжался 14 часов.51
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