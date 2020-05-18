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Украинская королева красоты разделась для фото
«Мисс Украина-2018» Леонила Гузь, которая недавно показала фото в кружевном белье, восхитила снимком, для которого позировала топлес.
«Рисуем картину. Это просто нереальный кадр! Какая цвет или чб?» — спросила она у Instagram- подписчиков. Они выбрали цветное фото.
Снимок делал Илья Ратман, который часто фотографирует Леонилу.
Отметим, что Леонила часто публикует снимки топлес и в купальниках. И эти фото собирают много лайков, ведь девушка — настоящая красавица. Ее рост — 173 см, параметры — 83−59−83.
Ранее Леонила рассказала в интервью «ФАКТАМ», сколько весит, отметив, что организаторы конкурса просили ее поправиться на несколько кг. Она также поделилась тем, кто ей дал такое редкое имя.116
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