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Шоу-бизнес

Украинская королева красоты восхитила фигурой в кружевном белье (фото)

22:47 13 мая 2020
Леонила Гузь
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

«Мисс Украина-2018» Леонила Гузь, которая ранее пожаловалась, что много ест в Москве, похвасталась идеальной фигурой в кружевном белье.

На снимке, опубликованном в Instagram, Леонила позирует в высокой траве и смотрит на солнце. Поклонники назвали фигуру красотки идеальной.

Гузь

Фотографировал Леонилу Илья Ратман, у которого она — одна из самых любимых моделей.

Кстати, именно Ратман сделал горячие снимки Даши Астафьевой, которые так нравяться ее поклонникам.

Астафьева

Правда, сейчас Даша сотрудничает с другим фотографом, но снимки ее не стали менее откровенными.

Напомним, что не только модели хвастаются фигурой в сети на карантине. Так, певица Светлана Лобода показала идеальные формы и подчеркнула, что самоизоляция пошла ей на пользу.

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