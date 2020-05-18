40 самых сексуальных фильмов в истории: "Эммануэль" и "50 оттенков серого" в списке нет (видео)

Шоу-бизнес

Популярный американский журнал Esquire представил 15 мая список 40 самых сексуальных художественных фильмов в истории мирового кинематографа. Издание подчеркивает, что речь не идет об эротических лентах. Это фильмы, снятые в разные годы в разных странах и в разных жанрах — от артхауса до психологических драм, от комедий до триллеров. Их объединяет только одно — сексуальное напряжение, которое удалось создать авторам в кадре.

«ФАКТЫ» решили подробно представить фильмы, попавшие в список Esquire.

1. «Портрет девушки в огне» — историческая драма, мелодрама, Франция, 2019 год. Режиссер Селин Сьямма. Главные роли исполнили Ноэми Мерлан, Адель Энель, Валерия Голино. Мировая премьера картины состоялась в мае во время Каннского международного кинофестиваля, где фильм получил приз за лучший сценарий. Действие происходит во Франции в середине XVIII века. Женщина, живущая на острове со своей дочерью, хочет выдать ее замуж за итальянца. Поскольку жених и невеста никогда не видели друг друга, она нанимает художника, чтобы тот нарисовал портрет дочери, который мать намерена отправить жениху. Но девушка отказывается позировать. Тогда мать обращается за помощью к молодой художнице, которая ни в коем случае не должна говорить невесте о заказе на портрет, и попробовать подружиться с девушкой… В прокате лента собрала 23 миллиона долларов. Национальный совет кинокритиков США включил ее в список пяти лучших иностранных фильмов 2019 года. Esquire назвал его «незабываемой готической историей запретной любви».

2. «Искупление» — мелодрама, Великобритания-Франция-США, 2007 год. Режиссер Джо Райт. Главные роли исполнили Кира Найтли, Джеймс Макэвой, Сирша Ронан. Мировая премьера состоялась в сентябре 2007 года в рамках Венецианского международного кинофестиваля. Фильм номинировался на «Оскар» в семи категориях и получил премию за лучший сценарий. Кроме того, удостоился премии «Золотой глобус» как лучшая драма и премии BAFTA как лучший британский фильм 2007 года. Кассовые сборы в мировом прокате составили 131 миллион долларов. Действие фильма начинается в 1935 году в Англии. Жертвой изнасилования становится девушка. Ее 13-летняя сестра, обладающая богатым воображением, уверенно указывает на насильника — это сын прислуги. Молодого человека сажают в тюрьму. Между сестрами происходит глубокий раскол. Младшая становится известной писательницей и спустя годы издает роман, в котором тесно переплетаются реальные и выдуманные ею события… Esquire считает сцену в библиотеке одной из самых сексуальных в истории кино.

3. «Няня» — комедийный фильм ужасов, США, 2017 год. Режиссер Макджи. Главные роли исполнили Джуда Льюис, Самара Уивинг, Белла Торн. Премьера фильма состоялась 13 октября 2017 года на стриминговом канале Netflix. Картина получила прямо противоположные оценки критиков. Большинство из них считают, что «Няня» не интересна ни как «ужастик», ни как комедия. Тем не менее, зрителям фильм понравился. Сюжет незатейлив — 12-летний мальчик остается на целые сутки дома один с весьма привлекательной няней. Девушка ему явно нравится. Ночью мальчик отправляется спать и переписывается с девочкой, живущей по соседству. Подшучивая над ним, она предлагает мальчику спуститься вниз и подсмотреть за няней. Он делает и это с ужасом обнаруживает, что девица привела в дом своих друзей, которые являются последователями жуткого культа… Esquire отмечает, что в этом фильме весьма успешно эксплуатируется распространенное клише о няне, которая одновременно является предметом сексуальных фантазий и представляет опасность.

4. «Тело Дженнифер» — комедийный фильм ужасов, США, 2009 год. Режиссер Карин Кусама. Главные роли исполнили Меган Фокс, Аманда Сейфрид, Джонни Симмонс. Премьера состоялась в сентябре 2009 года. Кассовые сборы составили 31,6 миллиона долларов. Поначалу о картине говорили как об очередном подростковом ужастике с кучей шаблонных сюжетных ходов. И она представляла интерес только для армии поклонников Меган Фокс. Однако после секс-скандала с Харви Вайнштейном и появления движения MeToo «Тело Дженнифер» неожиданно приобрело статус культового фильма, главная идея которого якобы заключается в неминуемом наказании для всех насильников женщин. Главные героини картины — две старшеклассницы из небольшого американского городка. Одна — серая мышка, которую никто не замечает. Вторая — самая красивая девушка в школе. Их жизнь резко меняется, после того как подруги побывали на концерте рок-группы и едва не сгорели во время пожара… Esquire считает, что сексуальность в фильме порой просто зашкаливает!

5. «Дархэмские быки» — романтическая комедия с элементами спортивной драмы, США, 1988 год. Режиссер — Рон Шелтон. Главные роли исполнили Кевин Костнер, Сьюзан Сарандон, Тим Роббинс. Премьера состоялась в июне 1988 года. В прокате фильм собрал 58 миллионов долларов. Журнал Sports Illustrated считает «Дархэмских быков» лучшим фильмом о спорте в истории. С ним согласен сайт кинорецензий Rotten Tomatoes. Американский институт кино включил картину в свой список 100 лучших комедий (97-е место). Бейсбольная команда заключает контракт с игроком-ветераном, главной задачей которого является обучение талантливого, но совершенно не слушающегося тренеров парня. Однако у ветерана есть свой тайный мотив, почему он согласился на эту работу. Ситуация усложняется еще и тем, что он и его подопечный вступают в интимную связь с главной фанаткой команды… Esquire отмечает юмор, с которым сняты постельные сцены, а также «невероятную химию, присутствующую в каждом кадре между Кевином Костнером и Сьюзан Сарандон».

6. «Супер Майк» — комедия, США, 2012 год. Режиссер Стивен Содерберг. Главные роли исполнили Ченнинг Татум, Мэттью Макконахи, Мэтт Бомер, Оливия Манн. Премьера картины состоялась в июне 2012 года в рамках Международного кинофестиваля в Лос-Анджелесе. В прокате фильм собрал 167,2 миллиона долларов. Фильм рассказывает о стриптизерах, работающих в ночном клубе, который принадлежит их бывшему коллеге. Журнал The Hollywood Reporter назвал картину «образцом мужской красоты с сердцем и мускулами». Esquire считает, что история, рассказанная Содербергом, вновь проявившим себя «мастером всех жанров», наэлектризована до предела.

7. «Талантливый мистер Рипли» — психологический триллер, США, 1999 год. Режиссер — Энтони Мингелла. Главные роли исполнили Мэтт Дэймон, Джуд Лоу, Гвинет Пэлтроу. Фильм снят по одноименному роману Патриции Хайсмит. Получил множество номинаций и несколько престижных кинонаград, включая премию BAFTA за лучшую мужскую роль второго план (Джуд Лоу). Действие происходит в 50-х годах прошлого века в США и Европе. Мелкий аферист, выдающий себя за выпускника Принстонского университета, получает тысячу долларов от богатого бизнесмена, который хочет вернуть домой своего непутевого сына. Тот прожигает деньги в Италии. Отец уверен, что нанятый им молодой человек учился вместе с его сыном и может на него повлиять. Завязавшиеся дружеские отношения между молодыми людьми неожиданно приводят к трагедии. Мошенник, пытаясь замести следы, втягивает в эту историю все новых и новых жертв… Esquire отмечает великолепно сыгранное влечение между главными героями.

8. «Лунный свет» — драма, США, 2016 год. Режиссер — Барри Дженкинс. Главные роли исполнили Треванте Роудс, Эштон Сандерс, Наоми Харрис, Махершала Али. Премьера фильма состоялась в сентябре 2016 года на кинофестивале Тельюрайд (США). «Лунный свет» получил премию «Оскар» как лучший фильм. Кроме того, Американская киноакадемия наградила Дженкинса за лучший адаптированный сценарий и Али за лучшую мужскую роль второго плана. В активе картины множество других престижных премий, включая «Золотой глобус». Фильм основан на полуавтобиографической пьесе Тарелла Элвина Маккрейни «В лунном свете черные парни кажутся грустными». Это история темнокожего гомосексуалиста. Он показан в разные периоды своей жизни — ребенок, подросток, взрослый. Esquire назвал ее очень чувственной и предельно откровенной.

9. «Тайное влечение» — драма, Австралия-Франция, 2013 год. Режиссер Энн Фонтэйн. Главные роли исполнили Наоми Уоттс и Робин Райт. Премьера фильма состоялась в январе 2013 года в рамках крупнейшего фестиваля независимого кино Sundance в США. Действие картины происходит в наши дни в Австралии. Две женщины почти всю свою жизнь живут по соседству и дружат друг с другом. Их 18-летние сыновья тоже являются друзьями. Все четверо часто проводят время вместе. В результате дружба перерастает в сексуальную связь… Esquire считает, что авторы фильма представили «запретную любовь в эротическом ракурсе».

10. «Из машины» (Ex Machina) — фантастический психологический триллер, Великобритания-США, 2015 год. Режиссер — Алекс Гарленд. Главные роли исполнили Алисия Викандер, Донал Глисон, Оскар Айзек. Фильм получил премию «Оскар» за лучшие визуальные эффекты, приз жюри Международного кинофестиваля фантастических фильмов в Жерармере, был признан одним из 10 лучших независимых фильмов 2015 года. Талантливый программист становится участником эксперимента, в котором задействованы он и первый в мире искусственный интеллект в виде женщины-робота. Задача андроида — доказать человеку, что она способна чувствовать… Кассовые сборы составили 36,9 миллиона долларов. Esquire отмечает замечательную игру Алисии Викандер, которой удалось показать пробуждение женской сексуальности.

11. «Дикость» — триллер, снятый в стиле нео-нуар, США, 1998 год. Режиссер — Джон Макнотон. Главные роли исполнили Мэтт Диллон, Кевин Бейкон, Нив Кэмпбелл, Дениз Ричардс. Две старшеклассницы из Майами обвиняют своего учителя в изнасиловании. Он нанимает адвоката. При этом лишается работы, его репутация разрушена. Однако в ходе судебного процесса одна из девушек признается, что они с подругой оклеветали учителя. Он получает крупную компенсацию. Детектив из полиции подозревает, что это трио с самого начала было в сговоре… Кассовые сборы фильма составили 56 миллионов долларов. Он приобрел статус культового по трем причинам — оригинальный захватывающий сюжет, наличие эротической сцены с тремя участниками (Диллон, Кэмпбелл и Ричардс), Бейкон продемонстрировал в кадре свой детородный орган, что крайне редко бывает в голливудском мейнстриме. Именно это и отметил Esquire.

12. «Жестокие игры» — мелодрама с элементами детектива, США, 1999 год. Режиссер — Роджер Камбл. Главные роли исполнили Райан Филипп, Сара Мишель Геллар, Риз Уизерспун, Селма Блэр. Фильм снят по мотивам романа «Опасные связи» французского писателя XVIII века Шодерло де Лакло. Действие перенесено в современную Америку. Сводные брат и сестра, представители «золотой молодежи», развлекаются тем, что заводят любовные интрижки, а потом весело делятся друг с другом подробностями. Появляется очередная жертва — девушка, которая публично пообещала хранить девственность до свадьбы. Сестра предлагают брату циничное пари. Если он соблазнит эту недотрогу, то сестричка сама готова отдаться ему. Если братцу это не удастся, сестра получит его машину — дорогущий Jaguar… Фильм собрал в прокате 75,9 миллиона долларов. Esquire отмечает, что в картине точно показаны сексуальные нравы американской «золотой молодежи».

13. «9 песен» — артхаусная мелодрама, Великобритания, 2004 год. Режиссер — Майкл Уинтерботтом. Главные роли исполнили Киран О’Брайан и Марго Стилли. Фильм снят на цифровую видеокамеру без использования дополнительного освещения. Сценария не было. Все диалоги — сплошная импровизация. Режиссер, по его словам, хотел передать атмосферу рок-концерта. Часть сцен снималась во время настоящего такого шоу в Лондоне. Часть критиков крайне холодно оценили картину. Откровенность отдельных эпизодов, по их мнению, граничит с порнографией. Им не достает эротизма. Вялая игра актеров не дает возможности сопереживать их героям. Esquire все же оценил попытку Уинтерботтома передать сексуальное напряжение, присущее хорошему рок-концерту.

14. «Назови меня своим именем» — мелодрама, Италия-США-Франция, 2017 год. Режиссер — Лука Гуанданьино. Главные роли исполнили Тимоти Шаламе и Арми Хаммер. Американский институт кино включил картину в свой список 10 лучших фильмов года. Американская киноакадемия наградила ленту «Оскаром» за лучший адаптированный сценарий. Действие происходит в Италии летом 1983 года. Здесь работает американский профессор археологии. Он живет на вилле с женой и 17-летним сыном. Кроме того, профессор приглашает провести лето с ними своего 24-летнего аспиранта. Первоначально между подростком и молодым человеком возникает открытая неприязнь. Однако затем она неожиданно переходит в сексуальную связь и глубокое чувство…

15. «Интим» — драма, Франция-Великобритания-Германия-Испания, 2001 год. Режиссер — Патрис Шеро. Главные роли исполнили Марк Райленс и Керри Фокс. Фильм получил главный приз Берлинского международного кинофестиваля («Золотой медведь»). Там же Керри Фокс была названа лучшей актрисой. Действие происходит в Лондоне. Мужчина и женщина раз в неделю встречаются, чтобы заниматься сексом. Они ничего не знают друг о друге. Оба одиноки. Но однажды мужчина начинает следить за своей анонимной партнершей. Ему хочется узнать о ней как можно больше… «Интим» приобрел статус культового и одновременно скандального фильма из-за откровенных сцен. Работа оператора поражает натурализмом.

16. «Малхолланд Драйв» — сюрреалистическая драма, США, 2001 год. Режиссер — Дэвид Линч. Главные роли исполнили Наоми Уоттс, Лаура Хэрринг, Джастин Теру, Роберт Форстер. Сразу несколько известных западных изданий считают, что картина входит тройку лучших фильмов первого десятилетия XXI века. Линч получил приз Каннского международного кинофестиваля как лучший режиссер. Где-то в Лос-Анджелесе в одной квартире вместе случайно оказываются две незнакомки. Одна чудом осталась жива в автокатастрофе, но потеряла при этом память. Она тайком пробралась в квартиру, в которую вселилась племянница владелицы этого жилья. Женщины пытаются раскрыть тайну случившегося с одной из них. При этом с ними происходят мистические вещи…

17. «Романс Х» — артхаус, Франция, 1999 год. Режиссер — Катрин Брейя. Главные роли исполнили Каролин Дюсей, Сагамор Стевенен, Франсуа Берлеан, Рокко Сиффреди. Героиня фильма живет с бойфрендом, который отказывается заниматься с ней сексом. Это толкает ее на поиск других партнеров, что приводит в итоге к нарушению традиционных сексуальных отношений. Женщина решается на то, чтобы заняться садомазохизмом. В Европе фильм показывали в кинотеатрах. В США некоторые сцены вырезали. В Австралии отказывались сначала выдать прокатное удостоверение.

18. «Ночи в стиле буги» — драма, США, 1997 год. Режиссер — Пол Томас Андерсон. Главные роли исполнили Марк Уолберг, Джулианна Мур, Берт Рейнольдс, Хизер Грэм. Премьера картины состоялась в рамках Международного кинофестиваля в Торонто. Фильм номинировался на премию «Оскар» в трех категориях. Действие происходит в конце 70-х — начале 80-х прошлого века в США. Главный герой — молодой человек, который соглашается сниматься в порнофильмах и становится звездой. В фильме показана изнанка порнобизнеса.

19. «Спящая красавица» — эротическая драма, Австралия, 2011 год. Режиссер — Джулия Ли. Главные роли исполнили Эмили Браунинг, Рэйчел Блэйк. Фильм был участником основного конкурса Каннского международного кинофестиваля. Главная героиня — студентка университета, которая вынуждена совмещать учебу с двумя работами. Днем она служит в офисе, вечером обслуживает клиентов в ресторане. Но денег все равно не хватает. Девушка соглашается стать участницей научного исследования. Со временем она перестает понимать, насколько реально то, что происходит с ней…

20. «Откровения» — драма, Франция, 2011 год. Режиссер — Малгожата Шумовска. Главные роли исполнили Жюльет Бинош, Анаис Демустье. Фильм был впервые показан на Международном кинофестивале в Торонто. Главная героиня — парижская журналистка, которой поручили написать статью о проституции. Она встречается с двумя студентами — парнем и девушкой — которые подрабатывают в секс-индустрии. К своему удивлению журналистка понимает, что эти молодые люди совершенно не стыдятся того, чем занимаются. Им это, похоже, даже нравится. Встреча с ними заставляет героиню задуматься о собственной жизни и сексуальности.

21. «Неверная» — триллер, США, 2002 год. Режиссер — Эдриан Лайн. Главные роли исполнили Ричард Гир, Дайан Лейн, Оливье Мартинес. Лейн за роль в этой картине номинировалась на «Оскар» и «Золотой глобус». Фильм является ремейком французской ленты «Неверная жена» 1969 года. Главный герой подозревает жену в измене. Он следит за ней и узнает, что у супруги действительно есть любовник. В приступе ревности он убивает соперника. Жена, узнав об этом, неожиданно понимает, что ее былые чувства к мужу вернулись… Фильм собрал в мировом прокате 119 миллионов долларов.

22. «Любовь» — эротическая драма, Франция, 2015 год. Режиссер — Гаспар Ноэ. Главные роли исполнили Карл Глусман, Аоми Муйок, Клара Кристин. Фильм был участником сразу трех кинофестивалей — в Каннах, Одессе и Торонто. В Грузии прокуратура признала картину порнографической и возбудила уголовное дело по факту ее демонстрации. Главный герой — начинающий кинорежиссер, живущий с женщиной, которую он ненавидит, но она является матерью его ребенка. Он все еще любит другую. Но та бросила его, узнав, что от него забеременела соперница. Утром 1 января героя будит телефонный звонок. Его бывшая пропала. Известие вызывает в нем воспоминания о прошлом. Фильм, как и все работы Ноэ, изобилует откровенными сценами.

23. «Записки у изголовья» — эротическая драма, Франция-Великобритания-Нидерланды, 1996 год. Режиссер — Питер Гринуэй. Главные роли исполнили Юэн Макгрегор, Вивиан Ву. Премьера фильма состоялась в рамках Каннского международного кинофестиваля. Главная героиня — японская модель, живущая в Гонконге. В жизни ее интересуют сексуальные наслаждения и поэзия. Она ведет дневник, в котором откровенно рассказывает обо всем, что с ней происходит…

24. «Генри и Джун» — биографическая драма, США, 1990 год. Режиссер — Филип Кауфман. Главные роли исполнили Фред Уорд, Ума Турман, Мария де Медейрос. Действие происходит в Париже в 1931 году. Это история сложных отношений между писателем Генри Миллером и писательницей Анаис Нин. Анаис сначала становится любовницей Генри, а потом вступает в интимную связь с его женой…

25. «Керель» — драма, Германия-Франция, 1982 год. Режиссер — Райнер Вернер Фасбиндер. Главные роли исполнили Брэд Дэвис, Франко Неро. Жанна Моро. Фильм был впервые показан на Венецианском международном кинофестивале спустя несколько месяцев после смерти Фасбиндера. Это экранизация одноименного романа Жана Жене, который рассказывает о психопате-гомосексуалисте и убийце Кереле. Действие происходит в Бресте, французском порту, куда приходит судно, на борту которого находится Керель. Он промышляет контрабандой наркотиков. Убив своего напарника, Керель скрывается в борделе для моряков. Хозяин заведения предлагает морякам играть с ним в кости. Если клиент выигрывает, то получает возможность переспать с женой хозяина борделя. Если проигрывает, то с ним переспит сам хозяин…

26. «Я — это любовь» — мелодрама, Италия, 2009 год. Режиссер — Лука Гуаданьино. Главные роли исполнили Тильда Суинтон, Габриэле Ферцетти. Фильм был впервые показан на Венецианском международном кинофестивале. Выдвигался на соискание ряда престижных кинопремий, включая «Оскар» и «Золотой глобус». Главная героиня — русская женщина, состоящая в браке с богатым итальянцем, представителем известной семьи, которая на протяжении нескольких поколений занимается производством текстиля. Она не любит мужа. Однажды ее сын заявляет, что хочет начать собственное дело — открыть ресторан. У него есть друг, который станет его партнером. Он знакомит родителей с этим молодым человеком. Героиня фильма заводит с приятелем сына роман…

27. «Люсия и секс» — драма, Испания-Франция, 2001 год. Режиссер — Хулио Медем. Главную роль исполнила Пас Вега. Она получила за эту работу испанскую кинопремию «Гойя». Молодая официантка из Мадрида, неожиданно узнав о гибели мужчины, с которым прожила вместе шесть лет, уезжает из города и селится на берегу моря. Она снимает квартиру у еще одной молодой одинокой женщины, не подозревая, что их жизни давно тесно переплелись…

28. «Жизнь Адель» — мелодрама, Франция-Бельгия-Испания, 2013 год. Режиссер — Абделатиф Кешиш. Главные роли исполнили Адель Экзаркопулос и Леа Сейду. Многие критики считают картину одним из лучших фильмов, снятых в 2013 году. Главная героиня — 15-летняя школьница. Она пытается разобраться в своей сексуальной ориентации. Первый опыт с юношей не приносит ей удовлетворения. Девушка понимает, что ее тянет к женщинам. Более того, она явно влюблена в незнакомку, которую случайно встретила на улице. Ей удается встретиться с этой женщиной. У них начинается роман…

29. «Вожделение» — эротический шпионский триллер, США-Китай, 2007 год. Режиссер — Энг Ли. Главные роли исполнили Тони Люн Чу Вай, Тан Вэй, Джоан Чэнь. Фильм получил главный приз Венецианского международного кинофестиваля «Золотой лев». Действие картины происходит в Гонконге и Шанхае в 1938—1942 годах. Часть Китая оккупирована Японией. Группа студентов, играющих в театре, задумывает убить господина И, который активно сотрудничает с японцами. Чтобы подобраться к нему, одной из девушек нужно стать его любовницей…

30. «Связь» — триллер в жанре нео-нуар, США, 1996 год. Режиссеры — Вачовски. Главные роли исполнили Дженнифер Тилли, Джина Гершон, Джо Пантолиано. Сюжет фильма крутится вокруг 2 миллионов долларов, которые пытаются украсть у мафии. Деньгами хотят завладеть сразу несколько человек, в том числе любовница одного из мафиози. Ей нужна помощница. И она вступает в связь с отсидевшей в тюрьме бывшей мошенницей-лесбиянкой…

31. «Секретарша» — эротическая комедийная мелодрама, США, 2002 год. Режиссер — Стивен Шейнберг. Главные роли исполнили Джеймс Спейдер и Мэгги Джилленхолл. Главная героиня — молодая женщина с ярко выраженными мазохистскими наклонностями. После очередного курса лечения в клинике она устраивается на работу секретаршей к эксцентричному адвокату. Между ними возникает нездоровая любовная связь…

32. «И твою маму тоже» — драма, Мексика, 2001 год. Режиссер — Альфонсо Куарон. Главные роли исполнили Диего Луна, Габриэль Гарсия Берналь, Марибель Верду. Фильм номинировался на премии «Оскар» и «Золотой глобус». Два друга-подростка, принадлежащие к разным слоям населения, решают оторваться по полной и собираются отправиться на машине в путешествие к отдаленному безлюдному пляжу. Один из них приглашает с собой жену своего двоюродного брата. Молодая женщина сначала отказывается, однако, узнав об измене мужа, принимает приглашение. Поездка оказывается откровением для всех ее участников…

33. «Автокатастрофа» — психологический триллер, Канада-Великобритания, 1996 год. Режиссер — Дэвид Кроненберг. Главные роли исполнили Джеймс Спейдер, Холли Хантер, Дебора Унгер, Элиас Котеас, Розанна Аркетт. Фильм получил специальный приз жюри Каннского международного кинофестиваля. Главный герой — кинопродюсер, который давно охладел к своей жене. Супруги изменяют друг другу. При этом испытывают прежнее влечение, только обсуждая в деталях свои любовные похождения на стороне. Однажды продюсер попадает в автокатастрофу. Его автомобиль лоб в лоб столкнулся с другой машиной. Сидевший в ней пассажир погиб. За рулем была женщина. Пытаясь отстегнуть ремень безопасности, она случайно обнажила грудь. Этот инцидент сводит продюсера с группой людей, которые испытывает сексуальное возбуждение, изучая во всех деталях авиакатастрофы со знаменитостями…

34. «Девять с половиной недель» — эротическая мелодрама, США, 1986 год. Режиссер — Эдриан Лайн Главные роли исполнили Микки Рурк и Ким Бэсинджер. Фильм стал культовым и собрал в мировом прокате 100 миллионов долларов. Это история страстных отношений между разведенной сотрудницей картинной галереи в Нью-Йорке и преуспевающим финансистом с Уолл-стрит. Многие эротические сцены из этого фильма стали классическими и неоднократно повторялись в той или иной интерпретации в других фильмах.

35. «С широко закрытыми глазами» — эротическая психологическая драма, США-Великобритания, 1999 год. Режиссер — Стэнли Кубрик (последний его фильм). Главные роли исполнили Том Круз и Николь Кидман. Преуспевающий врач из Нью-Йорка уверен в том, что у него в жизни все замечательно — любимая хорошая работа, счастливый брак, прекрасные жена и дочь. Однако однажды супруга признается ему, что была готова изменить и даже бросить и его, и ребенка ради одного морского офицера. В порыве злости и ревности доктор отправляется поздно вечером в город. Соблазны подстерегают его на каждом шагу. В итоге он оказывается в одном доме, где происходит настоящая оргия…

36. «Дневная красавица» — драма, Франция, 1967 год. Режиссер Луис Бунюэль. Главные роли исполнили Катрин Денев, Жан Сорель, Мишель Пикколи. Фильм получил главный приз Венецианского международного кинофестиваля «Золотой лев». Главная героиня — богатая француженка, которая склонна к мазохизму. Ее муж, добропорядочный буржуа, заботлив и нежен, но она хочет от него совсем иного. Мучимая постоянной неудовлетворенностью, женщина тайно устраивается на работу в бордель. Она может обслуживать клиентов только днем, пока ее муж занят на работе. Постепенно грань между фантазиями и явью стирается в сознании героини…

37. «Незнакомец у озера» — триллер, Франция, 2013 год. Режиссер — Ален Гироди. Главные роли исполнили Пьер Деладоншам и Кристоф Пау. Во Франции картина была признана лучшим фильмом года. Главный герой — молодой гомосексуалист, который проводит отпуск на берегу озера га юге Франции. Он регулярно посещает нудистский пляж в поисках случайных связей. Однажды он знакомится с мужчиной, в которого безумно влюбляется…

38. «Империя чувств» — эротическая драма, Франция-Япония, 1976 год. Режиссер Нагиса Осима. Главные роли исполнили Тайуя Фудзи и Эйко Мацуда. Фильм стал подлинной сенсацией на Каннском международном кинофестивале. Откровенные сцены полового акта и орального секса признаны одними из самых шокирующих в истории кино. В США и некоторых странах Европы картина была запрещена к показу в кинотеатрах. В Японии ее демонстрировали в сильно укороченной версии. Фильм основан на реальном уголовном деле, подробности которого вызвали громкий скандал в Японии в 30-х годах прошлого века. Состоятельный житель Токио увлекся молоденькой служанкой и сделал ее своей любовницей. Они стали экспериментировать с сексом в поисках новых ощущений. Закончилось это весьма трагически…

39. «Мечтатели» — эротическая драма, Франция-Италия-Великобритания, 2003 год. Режиссер — Бернардо Бертолуччи. Главные роли исполнили Ева Грин, Луи Гаррель, Майкл Питт. События разворачиваются в мае 1968 года на фоне массовых студенческих волнений в Париже. Сюда по программе обмена между университетами приехал американский студент, увлеченный кинематографом. Он знакомится с своими сверстниками, которые представляются близнецами. Брат и сестра приглашают американца пожить с ними в квартире их родителей, покинувших Париж на время беспорядков. Молодые люди изолируются в этом мирке, предаются сексуальным экспериментам, обсуждают кинематограф…

40. «Жар тела» — триллер, США, 1981 год. Режиссер — Лоуренс Каздан. Главные роли исполнили Уильям Херт, Кэтлин Тернер, Ричард Кренна. Под завораживающую музыку Джона Барри разворачивается тягучая история любви, предательства и убийства в измученной жарой Флориде. Местный адвокат заводит роман с красоткой, которая несчастлива в браке. Развестись она не может, потому что муж составил брачный контракт таким образом, что она останется без единого цента. Адвокат сам предлагает любовнице выход — мужа нужно убить. Тогда его вдова получит все деньги…

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о наиболее обсуждаемом зарубежном сериале апреля. Им стал минисериал «Неортодоксальная», снятый американской стриминговой компанией Netflix.

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