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Происшествия

В Киеве из-за непогоды деревья падали прямо на дорогу (фото, видео)

22:01 18 мая 2020
Дерево упало на машины
Наталина СИДОРЕНКО, «ФАКТЫ»

В понедельник, 18 мая, в Киеве разыгрался сильный ветер, который успел сломать несколько деревьев. Огромные сломанные ветки падали на припаркованные машины и тротуары.

На улице Владимирской (недалеко от здания Службы безопасности Украины) на автомобили рухнуло дерево. В результате сразу три полосы были перекрыты и нарушилось движение транспорта. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. А на улице Саксаганского дерево упало на несколько припаркованных авто.

Как пишет «Киев Оперативный» в Facebook, на Борщаговке людям удалось избежать падения огромной ветки, отколовшейся от каштана. К счастью, никто не пострадал.

«Я родился в рубашке? Буквально за пару минут до падения, я сидел под этим деревом. Ушел, потому что услышал хруст. Сразу же начал снимать», — пишет автор видео.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Одессе из-за ветра рухнувшее дерево убило пенсионерку, а в центре столицы на Богдана Хмельницкого мужчина едва успел увернуться от падавшего на него дерева.

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