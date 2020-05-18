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Обвал жилого дома в Одессе: появились новые подробности и видео с воздуха
Спасатели прекратили разбирать обломки частично разрушенного многоэтажного дома в центре Одессе из-за угрозы повторного обвала. Напомним, 18 мая в центре Одессы рухнула часть жилого дома.
«Согласно рекомендациям работников Одесского государственного института архитектуры и строительства, работы по разборке строительных конструкций остановлены, в связи с угрозой повторного обвала», — сообщили в региональном главке ГСЧС.
Разрушены четыре квартиры на разных этажах. В момент ЧП жильцов в квартирах, к счастью, не было. По словам чиновников, место их пребывания установлено, жертв и пострадавших нет.
«Сегодня после ЧП мы пригласили компанию-застройщика, которая ведет строительные работы на территории бывших бань рядом с домом. Компания согласилась предоставить все необходимые ресурсы для помощи людям, нуждающимся в расселении. В расселении нуждаются практически все жители дома. Из 42 человек, только двое арендовали здесь квартиры», — отметил мэр Одессы Геннадий Труханов.
Начальник регионального главка Нацполиции Олег Бех сообщил, что дом имел небольшой крен. Вполне вероятно, что образовался он в результате начала сооружения рядом торгового центра.
«По мнению экспертов, к обрушению могло привести смещение грунта. На стройплощадке был незапертый экскаватор, но рабочий отсутствовал», — сказал Бех.
По предварительным данным, обвал жилого дома начался с крыши.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.
Как заявил Олег Бех, правоохранители ожидают возвращения домой всех жильцов, которые в момент обрушения отсутствовали.
«После проведения необходимых действий они будут перевезены к определенному мэрией месту временного проживания», — сказал Бех.
В операции по эвакуации жителей рухнувшего здания принял участие и мэр Труханов. Он пообщался с некоторыми из потерепевших жильцов. В частности, уговорил женщину, которая не хотела уходить без своего любимого кота, все же покинуть место ЧП. Градоначальник лично эвакуировал животное в специальной корзинке-переноске.
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