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Серьезное ДТП на выезде из Киева: столкнулись два автомобиля (видео)
После того, как накануне ночью в Киеве столкнулась авто полиции и известной службы такси, их традицию «успешно продолжили» другие водители.
В частности, вечером в понедельник, 18 мая, дорожно-транспортное происшествие зафиксировано на выезде из города.
Об этом пишет «Киев Оперативный».
«На перекрестке Минского шоссе и Большой Кольцевой дороги произошла авария с участием автомобилей Mercedes и Audi», — сообщает информационный ресурс, публикуя видео с места инцидента.
На нем видно, как участвовавшие в ДТП машины «смотрят» в разные стороны — очевидно, развернувшись от удара.
Неподалеку видны некоторые части автомобилей. Исходя из видео, можно сделать вывод, что больше пострадал «немец» Audi — скорее всего, после удара своего «соотечественника» он наехал на дорожный знак.
В сообщении указывается, что в результате аварии пострадали люди, но пока что информация не подтверждена правооохранителями. На месте происшествия находится корреспондент нашего издания, который выяснит детали происшествия.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что также в понедельник, 18 мая, серьезное дорожно-транспортное происшествие зафиксировано в городе Мелитополь Запорожской области — там маршрутное такси после столкновения с легковушкой легло на бок. К счастью, обошлось без жертв.23
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!