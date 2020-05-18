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Происшествия

Серьезное ДТП на выезде из Киева: столкнулись два автомобиля (видео)

23:25 18 мая 2020
ДТП на выезде из Киева
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

После того, как накануне ночью в Киеве столкнулась авто полиции и известной службы такси, их традицию «успешно продолжили» другие водители.

В частности, вечером в понедельник, 18 мая, дорожно-транспортное происшествие зафиксировано на выезде из города.

Об этом пишет «Киев Оперативный».

«На перекрестке Минского шоссе и Большой Кольцевой дороги произошла авария с участием автомобилей Mercedes и Audi», — сообщает информационный ресурс, публикуя видео с места инцидента.

На нем видно, как участвовавшие в ДТП машины «смотрят» в разные стороны — очевидно, развернувшись от удара.

Неподалеку видны некоторые части автомобилей. Исходя из видео, можно сделать вывод, что больше пострадал «немец» Audi — скорее всего, после удара своего «соотечественника» он наехал на дорожный знак.

В сообщении указывается, что в результате аварии пострадали люди, но пока что информация не подтверждена правооохранителями. На месте происшествия находится корреспондент нашего издания, который выяснит детали происшествия.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что также в понедельник, 18 мая, серьезное дорожно-транспортное происшествие зафиксировано в городе Мелитополь Запорожской области — там маршрутное такси после столкновения с легковушкой легло на бок. К счастью, обошлось без жертв.

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