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Маршрутка опрокинулась после столкновения с авто: в сеть попало видео жесткого ДТП в Мелитополе
В понедельник, 18 мая, в Мелитополе (Запорожская область) произошло ДТП с участием маршрутного такси, которое в результате столкновения с легковушкой легло на бок. Ранее серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутки и легковушки произошло в столице.
Как сообщает «РИА-Мелитополь», ДТП произошло на перекрестке Ломоносова и Гризодубовой. Там водитель автомобиля Ford ехал через перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезался в маршрутку.
В микроавтобусе Mersedes ехали двое пассажиров. К счастью, госпитализация не потребовалась. А в отношении водителя автомобиля Ford (1986 года рождения, жителя Запорожского района) составлен протокол по ст. 124 КУоАП (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества).
Сам момент ДТП попал на видео — его выложили в телеграмм-канале «Мелитополь».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили момент смертельного ДТП с участием маршрутки на трассе Киев — Харьков под Полтавой.149
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