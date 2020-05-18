26.58 / 26.80 28.46 / 28.89
Киев: +10
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Ночное ДТП в Киеве: на перекрестке столкнулись авто полиции и известной службы такси

4:55 18 мая 2020
ДТП в Киеве
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Помимо страшного ДТП в селе Пороскотень Бородянского района в Киевской области, в котором погибли три человека, в столичном регионе на выходных произошла еще одна авария, уже на исходе суток.

Так, вечером в воскресенье, 17 мая, в Киеве столкнулись два автомобиля.

Об этом пишет «Киев Оперативный».

Сообщается, что речь идет о столкновении патрульного автомобиля Outlander с машиной службы такси Uber.

«На перекрёстке Луговой и Автозаводской произошло столкновение патрульного Mitsubishi и Uber-такси на Chevrolet. Судя по камерам, которые уже просмотрели патрульные, водитель такси пытался повернуть на запрещённый сигнал светофора. Однако, не всё так однозначно и, скорее всего, вина в этом ДТП будет обоюдной», — говорится в сообщении.

О пострадавших не сообщается.

Ранее «ФАКТЫ» писали о еще одном ДТП, которое произошло в воскресенье уже в «первой столице» — Харькове. Там молодая девушка на желтом Porsche снесла дорожный знак, а ее авто оказалось на цветочной клумбе. У машины отлетело переднее колесо и несколько деталей. ЧП произошло недалеко от площади Свободы. Причина его пока неизвестна.

114

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Водянова и Арно

Супермодель Наталья Водянова отменила девичник и свадьбу: что произошло

Ворожбит Виктория

Перестала быть похожей на Заворотнюк: возлюбленная Жигунова столкнулась с внезапной проблемой

Приседания с лабрадором

Отличный тренер: лабрадор помог хозяину выполнять приседания и прославился в Сети (видео)

Коронавирус

Украина и еще 61 страна мира выдвинули требования к Китаю: о чем идет речь

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер