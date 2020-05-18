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Ночное ДТП в Киеве: на перекрестке столкнулись авто полиции и известной службы такси
Помимо страшного ДТП в селе Пороскотень Бородянского района в Киевской области, в котором погибли три человека, в столичном регионе на выходных произошла еще одна авария, уже на исходе суток.
Так, вечером в воскресенье, 17 мая, в Киеве столкнулись два автомобиля.
Об этом пишет «Киев Оперативный».
Сообщается, что речь идет о столкновении патрульного автомобиля Outlander с машиной службы такси Uber.
«На перекрёстке Луговой и Автозаводской произошло столкновение патрульного Mitsubishi и Uber-такси на Chevrolet. Судя по камерам, которые уже просмотрели патрульные, водитель такси пытался повернуть на запрещённый сигнал светофора. Однако, не всё так однозначно и, скорее всего, вина в этом ДТП будет обоюдной», — говорится в сообщении.
О пострадавших не сообщается.
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