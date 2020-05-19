Одна из самых сексуальных актрис мира разводится с мужем (фото)

Шоу-бизнес

34-летняя американская актриса Меган Фокс, звезда фильмов «Трансформеры» и «Черепашки-ниндзя», ранее неоднократно признаваемая самой сексуальной женщиной мира такими мужскими журналами, как FHM и Maxim, разводится со своим 46-летним мужем Брайаном Остином Грином. Об этом заявил сам Брайан, известный по роли Дэвида Сильвера в телесериале «Беверли-Хиллз, 90 210».

«У нас были удивительные отношения, и я всегда буду ее любить. И знаю, что она всегда будет любить меня», — приводит его слова издание People.

Грин также признался, что начал ощущать отчуждение Меган с конца прошлого года, когда она уехала из США сниматься в фильме «Полночь на злаковом поле». После того, как жена вернулась домой, «все изменилось». Они обсудили ситуацию, и Меган заявила, что, работая вдали от дома и находясь в одиночестве, она начала чувствовать себя самой собой. И это ей понравилось. Брайан был шокирован, и в конце концов супруги решили за лучшее расстаться.

Ранее Грин намекнул на разрыв, опубликовав в соцсети фотографию бабочки, которую подписал: «В конце концов бабочкам надоедает сидеть на одном цветке слишком долго. Они начинают задыхаться. Вокруг них огромный мир, и они хотят испробовать его», — написал он.

Между тем появились сообщения, что у Меган — роман с 30-летним рэпером Machine Gun Kelly (настоящее его имя — Ричард Колсон Бейкер). Они познакомились на съемках «Полночи на злаковом поле» и в последнее время их видели вместе. Грин рассказал, что не встречался с этим парнем, но жена рассказывала о нем много хорошего, а он доверяет ее суждению. По его мнению, на данный момент они просто друзья.

Machine Gun Kelly

Меган и Брайан впервые встретились в 2004 году на съемках сериала «Королева экрана». Ей было 19 лет, ему — 30. И это была любовь с первого взгляда, хотя отношения складывались непросто. В ноябре 2006 года пара обручилась. В феврале 2009-го влюбленные разорвали помолвку. С тем, чтобы год спустя возобновить ее и пожениться 24 июня 2010 года. В 2015 году Меган подала на развод, но затем отозвала свое заявление.

У пары имеется трое сыновей — семилетний Ноа Шэннон, шестилетний Бодхи Рэнсом и трехлетний Джорни Ривер. Причем Меган поощряет своего первенца носить платья и другую девчачью одежду. Она говорит, что учит его не стыдиться быть собой и не извиняться за свою сущность.

Сыновья Меган и Брайана

У Грина также есть 17-летний сын Кассиус от предыдущих отношений с Ванессой Марсил, которая вместе с ним снималась в «Беверли-Хиллз, 90 210».

Говоря об отношениях и сексуальности, Фокс отметила в одном из интервью, что, несмотря на свою славу секс-бомбы, она испытывает неприязнь к мужчинам и не доверяет им. И признавалась, что является бисексуалкой.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что американская актриса и дизайнер Мэри-Кейт Олсен подала на развод со своим мужем — французским банкиром Оливье Саркози.

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