Развод: брат экс-президента Франции выгнал из дома жену-актрису

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33-летняя американская актриса, продюсер и модельер Мэри-Кейт Олсен подала на развод с 50-летним французским банкиром Оливье Саркози, который приходится единокровным братом бывшему президенту Франции Николя Саркози. Об этом сообщает издание TMZ.

Олсен потребовала срочного развода в связи с «чрезвычайной необходимостью» — поскольку в условиях пандемии в Нью-Йорке заявки на стандартные разводы временно не принимают, и ее первое заявление, поданное еще 17 апреля, было отклонено.

По словам Мэри-Кейт муж выгнал ее из дома. Он заявил, что она должна съехать с их нью-йоркской квартиры, отказавшись продлить аренду жилья без ведома на то жены. Покинуть квартиру Олсен должна уже к 18 мая. Она попросила мужа продлить этот срок хотя бы до 30 мая, так как сейчас тяжело подыскать квартиру, но ответа не получила. Супруги сейчас общаются лишь при посредстве адвоката. Олсен надеется, что начало бракоразводного процесса поможет ей сохранить жилье за собой.

Мэри-Кейт и Оливье поженились в Нью-Йорке в 2015 году — после трехлетнего романа. Это был первый брак Олсен. Совместных детей у них нет. У Оливье есть двое детей от предыдущего брака — 18-летний сын Жюльен и 16-летняя дочь Марго.

Мэри-Кейт с детства снималась в кино вместе со своей сестрой-близнецом Эшли Олсен. Они известны по картинам, как «Паспорт в Париж», «Двое: Я и моя тень», «Однажды в Риме», сериалу «Полный дом». Сестры были очень популярны среди подростков в конце 1990-х — начале 2000-х годов.

Основанная в 1993 году компания Dualstar, которая популяризовала имена сестер и производила товары, фильмы и телешоу с их участием, стала весьма прибыльным семейным бизнесом. Мэри-Кейт присоединилась в 2004 году к совету директоров компании, чем обеспечила свои позиции в Списке богатых знаменитостей по версии журнала Forbes.

Потом сестры попытались каждая сделать свою индивидуальную актерскую карьеру, но без особого успеха. В итоге они ушли из кино, занявшись дизайном одежды.

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