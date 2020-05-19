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Украина

Стало известно, по каким правилам будет проходить ВНО в условиях карантина

7:36 19 мая 2020
класс
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Внешнее независимое оценивание, которое назначено на период с 25 июня по 17 июля, должно пройти по новым правилам. Чтобы снизить угрозу распространения коронавируса, школьников планируется рассадить за полтора метра друг от друга, а входные двери в аудиторию держать открытыми.

Рекомендации Минздрава к проведению ВНО вынесены на общественное обсуждение. Замечания и предложения принимаются до 18.00 19 мая.

Кроме особых правил размещения учеников, предлагается всем идущим на тестирование измерить температуру и обработать руки антисептиком. Школьники должны быть в масках. Лиц с симптомами ОРВИ к сдаче тестов не допустят, а предложат явиться на дополнительную сессию.

В аудиториях нужно будет продезинфицировать столы и стулья, за полчаса до начала тестирования проветрить помещение, а также организовать дежурство школьной медсестры или бригады медработников.

Напомним, в этом году решено не отказываться от пробного тестирования. Оно состоится 15−17 июня. Прием заявлений и документов в вузы начнется с 13 августа.

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