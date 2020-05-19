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Женщина поразила сеть «волшебной трансформацией» своих зубов, но потом призналась в обмане (видео)
Бразильянка Жаклин Аларкаун опубликовала в соцсети TikTok поразившее пользователей видео, которое быстро распространилось по интернету и набрало около 16 миллионов просмотров. «До и после того, как я вышла замуж за хирурга-стоматолога», — подписала его Жаклин. Женщина продемонстрировала волшебную трансформацию своих зубов, превратившихся из кривых, торчащих изо рта наружу в ровные белые «жемчужины».
«Удивительно! Я так рад, что твой муж смог привести их в порядок», «Они прямо сияют» — писали восторженные отзывы в комментариях. Однако нашлись и те, кто отнесся к этому преображению скептически, считая, что подобное невозможно. «Люди, которые верят, что это реально, возможно, верят и в то, что вампиры в кино тоже настоящие», — написал один из пользователей. И они оказались правы. Позже Жаклин призналась, что это был розыгрыш. На самом деле она использовала вставные фальшивые зубы. «Я смогла вас протроллить, ребята!», — написала она, показавшись со вставными зубами в руке.
Своей цели бразильянка, впрочем, добилась, и прославилась на весь мир. А комплименты ее идеальным зубам — вполне заслуженные. Аларкаун не отказалась бы от предложения сниматься в рекламе зубной пасты.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что собака стащила вставную челюсть хозяина и насмешила сеть голливудской улыбкой.
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