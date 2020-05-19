- 08:55 Только е-билеты: как будет работать метро и другой транспорт в Киеве после карантина
- 08:55 Назревает скандал: Малюська заявил о прослушке, а его зам – о взломе кабинета
- 08:30 Звезда фильма «Город грехов» подала на развод и через суд запретила мужу к ней приближаться
- 08:21 В Киеве запустили дополнительные автобусные спецрейсы (список)
- 08:01 Уход Путина не поможет: как Украине строить отношения с агрессивным соседом
- 07:57 Убийство Старицкого: экс-министру Кожаре изменили залог
- 07:54 Женщина поразила сеть «волшебной трансформацией» своих зубов, но потом призналась в обмане
- 07:36 Стало известно, по каким правилам будет проходить ВНО в условиях карантина
- 07:30 Домашнее печенье – вкус уюта и счастья: легкий рецепт
- 07:14 Дождь и температурные качели: синоптики рассказали, кому повезет с погодой
- 06:56 Верит, что вернет Питта: Дженнифер Энистон начала носить кольцо, подаренное ей экс-супругом
- 06:55 Одна из самых сексуальных актрис мира разводится с мужем
Звезда фильма «Город грехов» подала на развод и через суд запретила мужу к ней приближаться (фото)
41-летняя американская актриса и модель Джейми Кинг подала на развод с мужем — 44-летним режиссером, сценаристом и продюсером Кайлом Ньюманом. Как пишет издание People, она также добилась того, что суд запретил супругу приближаться к ней, так как боится насилия с его стороны.
Джейми и Кайл поженились в 2007 году в Лос-Анджелесе — через два года после знакомства. У супругов имеется двое сыновей — шестилетний Джеймс и четырехлетний Лео. Кинг, у которой были серьезные проблемы со здоровьем, долгое время не могла зачать ребенка. Она перенесла внематочную беременность, пять выкидышей и множество неудачных попыток ЭКО.
Вопрос об опеке над детьми супруги еще не решили. И, судя по началу, битва в суде будет жесткой.
Кинг известна по ролям в фильмах «Город грехов», «Оптом дешевле 2», «Кокаин», «Белые цыпочки», «Мститель», сериалах «Секреты на кухне», «Хои Харт из южного штата». На протяжении модельной карьеры и в начале актерской Джейми использовала псевдоним Джеймс Кинг.
В 15 лет она уже была успешной моделью и публиковалась в известных модных журналах. Была лицом бренда Revlon.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что с мужем разводится американская актриса Меган Фокс.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В столкновении Audi и Mercedes пострадал ребенок: стали известны детали серьезного ДТП на выезде из Киева (эксклюзивные фото)
Гормон изменил жизнь: «вечно молодая» бабушка двух внуков раскрыла секреты своего потрясающего внешнего вида
Сельская учительница никак не могла решить, за кого же ей выйти замуж: за директора школы или за тракториста. С одной стороны — быстрый карьерный рост, а с другой — без трактора фиг до школы доберешься...