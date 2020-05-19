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Шоу-бизнес

Звезда фильма «Город грехов» подала на развод и через суд запретила мужу к ней приближаться (фото)

8:30 19 мая 2020
Джейми Кинг
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

41-летняя американская актриса и модель Джейми Кинг подала на развод с мужем — 44-летним режиссером, сценаристом и продюсером Кайлом Ньюманом. Как пишет издание People, она также добилась того, что суд запретил супругу приближаться к ней, так как боится насилия с его стороны.

Джейми и Кайл поженились в 2007 году в Лос-Анджелесе — через два года после знакомства. У супругов имеется двое сыновей — шестилетний Джеймс и четырехлетний Лео. Кинг, у которой были серьезные проблемы со здоровьем, долгое время не могла зачать ребенка. Она перенесла внематочную беременность, пять выкидышей и множество неудачных попыток ЭКО.

Вопрос об опеке над детьми супруги еще не решили. И, судя по началу, битва в суде будет жесткой.

Кинг известна по ролям в фильмах «Город грехов», «Оптом дешевле 2», «Кокаин», «Белые цыпочки», «Мститель», сериалах «Секреты на кухне», «Хои Харт из южного штата». На протяжении модельной карьеры и в начале актерской Джейми использовала псевдоним Джеймс Кинг.

В 15 лет она уже была успешной моделью и публиковалась в известных модных журналах. Была лицом бренда Revlon.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что с мужем разводится американская актриса Меган Фокс.

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