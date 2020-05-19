Мир

Замужняя няня, которая соблазнила 13-летнего воспитанника и родила от него ребенка, села в тюрьму (фото)

Сотрудница детского сада из британского города Виндзор, 20-летняя Ли Кордис, приговорена к тюремному заключению сроком на 30 месяцев. Женщина признана виновной в том, что в январе 2017 года вступила в сексуальные отношения с 13-летним мальчиком, няней которого она подрабатывала. На тот момент ей было 17 лет.

Как сообщает издание Metro, Ли вступала в интимную связь с мальчиком по меньшей мере пять раз. Поначалу она утверждала, что стала жертвой изнасилования с его стороны. Выяснилось, что в первый раз Кордис, выпив лишнего, вошла к подопечному в комнату, где он играл на приставке, спустила его штаны и начала умолять о сексе.

Замужняя Ли родила от него ребенка — девочку, которую ее муж, 21-летний Дэниел Роббинс, воспитывал, будучи уверенным в том, что это его родная дочь.

В июле 2018 года подросток рассказал о взаимоотношениях с няней полиции — после того, как его мать заподозрила неладное и связалась с властями.

После того, как открылась правда и был проведен тест на отцовство, супруги расстались. Роббинс был шокирован поступком. Девочку отдали в чужую приемную семью. Дэниел говорит, что «травмирован» тем, что больше ее не увидит. Биологический отец ребенка, которому сейчас 16, также расстроен тем, что не сможет видеться с ним.

Ли с мужем на свадьбе

Ранее «ФАКТЫ» писали — «Это настоящий хищник»: учительница занималась сексом с 13-летним мальчиком и заявила, что он ее принуждал.



923

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter