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Мир

«У вас есть 30 дней»: Трамп выдвинул ВОЗ жесткий ультиматум

9:58 19 мая 2020
трамп
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

США требуют от Всемирной организации здравоохранения признать ошибки в противостоянии коронавирусной инфекции и немедленно реформироваться. В противном случае Штаты грозят, что навсегда откажутся от финансирования организации. С 14 апреля выделение средств для ВОЗ временно приостановлено.

«Мы не можем терять время… Если Всемирная организация здравоохранения не добьется качественных улучшений в ближайшие 30 дней, то я сделаю так, что временная заморозка финансирования от США станет постоянной. Также я подумаю по поводу нашего членства в этой организации. Мы не можем позволить себе тратить деньги налогоплательщиков на такую организацию», — говорится в письме президента США Дональда Трампа руководителю ВОЗ.

Улучшения, о которых упоминает Трамп, это независимость ВОЗ от китайских властей. Пока же, по словам американского президента, наблюдается очень тревожная тенденция.

«ВОЗ оказалась не в состоянии принудить Китай дать разрешение на независимое расследование происхождения коронавируса… Также уже понятно, что постоянные ошибки ВОЗ в период пандемии слишком дорого стоили миру… Единственное, что сейчас требуется от ВОЗ, это продемонстрировать независимость от Китая», — говорится в письме.

Напомним, ранее президент США обвинил ВОЗ в том, что из-за ее неверных оценок коронавирусом заразилось в 20 раз больше людей, чем могли бы. Также Трамп раскритиковал ВОЗ за совет не закрывать границу с Китаем. Президент США доволен, что действовал не по инструкциям ВОЗ, а прислушался к голосу разума.

Также Трамп признался, что у него есть собственное средство профилактики нового коронавируса.

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