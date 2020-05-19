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Украина

Потери будут огромными: в Украине назвали единственный способ остановить агрессию России

11:43 19 мая 2020
Испытание комплекса Нептун
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Мощная армия является реальным институтом сдерживания страны-агрессора России, которая выстроила свои войска вдоль нашей границы.

«Никакая дипломатия не будет иметь глобального успеха, если она не опирается на фундамент мощных вооруженных сил, которые являются реальным институтом сдерживания», — заявил в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» военный эксперт, директором Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

По его мнению, армия должна быть такой, чтобы помешать противнику начать агрессию еще на этапе разработки военной операции. «Агрессор должен знать, что при попытке развязать войну его потери будут настолько громадными, что ему лучше отказаться от своих замыслов», — добавил эксперт.

Полный текст интервью с Валентином Бадраком о том, решиться ли Россия на полномасштабную войну с Украиной и том, что ждет нашу страну при смене власти в Кремле, читайте на сайте «ФАКТОВ».

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