- 12:03 Дело об убийстве Амины Окуевой: вероятному организатору объявили подозрение
- 12:02 Забил до смерти на глазах у врачей: в Николаеве убийцу мужчины отправили на принудительное лечение
- 11:58 Брифинг Виталия Кличко о ситуации с коронавирусом в Киеве: онлайн-трансляция
- 11:53 Светлана Тарабарова ждет второго ребенка
- 11:49 «Чувствую себя бесполезным»: 23-кратный олимпийский чемпион страдает от депрессии из-за коронавируса
- 11:43 Потери будут огромными: в Украине назвали единственный способ остановить агрессию России
- 11:39 Рада разблокировала подписание скандального закона о банках
- 11:30 Ляшко назвал дату окончания карантина в Украине
- 11:27 «Лечим души и спасаем жизни за копейки»: медики психбольницы в Киеве вышли на протест
- 11:12 Орудуют втроем: ушлые домушники попались на камеру в Харькове
- 11:09 Закрытый на карантин музей искусств посетили пингвины – особенно их впечатлили картины Караваджо
- 10:57 До десяти миллионов: продюсер Лободы раскрыла ее гонорары
Потери будут огромными: в Украине назвали единственный способ остановить агрессию России
Мощная армия является реальным институтом сдерживания страны-агрессора России, которая выстроила свои войска вдоль нашей границы.
«Никакая дипломатия не будет иметь глобального успеха, если она не опирается на фундамент мощных вооруженных сил, которые являются реальным институтом сдерживания», — заявил в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» военный эксперт, директором Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.
По его мнению, армия должна быть такой, чтобы помешать противнику начать агрессию еще на этапе разработки военной операции. «Агрессор должен знать, что при попытке развязать войну его потери будут настолько громадными, что ему лучше отказаться от своих замыслов», — добавил эксперт.
Полный текст интервью с Валентином Бадраком о том, решиться ли Россия на полномасштабную войну с Украиной и том, что ждет нашу страну при смене власти в Кремле, читайте на сайте «ФАКТОВ».248
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...