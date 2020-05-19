Происшествия

Забил до смерти на глазах у врачей: в Николаеве убийцу мужчины отправили на принудительное лечение

Трагедия произошла в Николаеве в июне 2018 года днем прямо на территории медгородка по улице Володарского, где расположены сразу несколько лечебных учреждений. В наркодиспансер родственники вместе с полицией привезли буйного пациента, как сообщили они сами, после многодневного запоя. Правоохранители уехали, а мужчину медики вскоре отпустили, и он вышел на территорию больницы. Здесь на пути ему встретился 30-летний мужчина, проходивший лечение в кардиологии. Между ними произошла ссора. Пациент наркодиспансера толкнул оппонента, сбил с ног и начал бить и душить. Все это увидели санитарки, которые подняли крик и вызвали полицию.

Буйного алкоголика еле смогли задержать пятеро патрульных. Избитого мужчину отправили в реанимацию. Там он находился в состоянии комы 10 дней, и, не приходя в сознание, скончался. Без отца остался малолетний ребенок.

Уголовное производство полиция открыла по статье «Умышленное убийство». Подозреваемому грозило пожизненное заключение. Расследование и судебный процесс продолжались почти три года.

В итоге Центральный районный суд Николаева удовлетворил ходатайство прокуратуры о применении к 46-летнему обвиняемому принудительного лечения в психиатрическом учреждении со строгим надзором. Также его представителю в суде — супруге — предстоит выплатить потерпевшей семье полмиллиона морального и 32 тысячи материального ущерба.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о другом жутком случае в Николаеве. Мужчина забил до смерти и сжег соседа на костре из-за сломанного дверного замка.

А в Харькове произошло жуткое убийство молодой женщины. Ей перерезали горло и пытались сжечь.

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