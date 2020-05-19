Стиль жизни

Необычные подарки и визиты: гороскоп на 20 мая для всех знаков зодиака

Среда, 20 мая, — один из самых благоприятных дней, если вы хотите делать добрые дела.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 20 мая для всех знаков зодиака.

Овен

Если хотите удачный день — чаще улыбайтесь. Многое будет зависеть от настроения.

Телец

Телец легко добьется желаемого, если выйдет из тени на свет. Не прячьте свои таланты.

Близнецы

С любимым человеком возможна ссора на почве вашей занятости работой, делайте выводы.

Рак

Лучше не планировать дальние поездки и не вкладывать деньги. Подождите со своими планами.

Лев

Львов может обрадовать чей-то внезапный визит. Возможно, зайдет старый друг.

Дева

Не рекомендуется заводить разговоры о чувствах, собеседник эти откровения не поймет.

Весы

А вот в жизни Весов в эту среду нет преград для нежных признаний и приятных сюрпризов.

Скорпион

Для покупок эта среда — не самый походящий момент. Следует сосредоточиться на чем-то нематериальном.

Стрелец

Избегайте авантюр, вы не заработаете денег, а еще — можете остаться без гроша.

Козерог

Козерогов может удивить или обрадовать чей-то необычный презент. Не стоит в этот день принимать важные решения.

Водолей

Водолеи могут получить предложение, которого долго ждали. Осторожнее с огнем.

Рыбы

День не подходит для крупных покупок и участия в соревнованиях.

Хорошего вам дня!

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