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Необычные подарки и визиты: гороскоп на 20 мая для всех знаков зодиака
Среда, 20 мая, — один из самых благоприятных дней, если вы хотите делать добрые дела.
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 20 мая для всех знаков зодиака.
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Овен
Если хотите удачный день — чаще улыбайтесь. Многое будет зависеть от настроения.
Телец
Телец легко добьется желаемого, если выйдет из тени на свет. Не прячьте свои таланты.
Близнецы
С любимым человеком возможна ссора на почве вашей занятости работой, делайте выводы.
Рак
Лучше не планировать дальние поездки и не вкладывать деньги. Подождите со своими планами.
Лев
Львов может обрадовать чей-то внезапный визит. Возможно, зайдет старый друг.
Дева
Не рекомендуется заводить разговоры о чувствах, собеседник эти откровения не поймет.
Весы
А вот в жизни Весов в эту среду нет преград для нежных признаний и приятных сюрпризов.
Скорпион
Для покупок эта среда — не самый походящий момент. Следует сосредоточиться на чем-то нематериальном.
Стрелец
Избегайте авантюр, вы не заработаете денег, а еще — можете остаться без гроша.
Козерог
Козерогов может удивить или обрадовать чей-то необычный презент. Не стоит в этот день принимать важные решения.
Водолей
Водолеи могут получить предложение, которого долго ждали. Осторожнее с огнем.
Рыбы
День не подходит для крупных покупок и участия в соревнованиях.
Хорошего вам дня!
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