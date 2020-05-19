Отсеиваются до 70 процентов мужчин: в Украине появилась первая женщина — военный водолаз (фото)

Украина

В составе Вооруженных Сил Украины появилась первая женщина-водолаз. В свои 19 лет Екатерина Никитенко прошла путь от матроса до старшины первой статьи. Напомним, женщины-военные в Украине получили равные права с мужчинами в 2018 году.

Екатерина Никитенко, одержавшая победу на всеукраинских соревнованиях по акватлону (единоборства под водой), признается, что о море, а тем более о службе в Военно-морских силах, мечтала с детства. С тех самых пор, когда с бабушкой подолгу бывала в Одессе. Екатерина училась в Измаильском медучилище, где ее мечта обрела реальную основу.

«Ведь в ВСУ медики так же необходимы, как и солдаты, офицеры, другие специалисты. На пути к намеченной цели я обратилась в командование ВМС ВСУ с просьбой призвать меня на службу. К тому времени к меня даже не было диплома о медицинском образовании. Получив его, сразу же подписала контракт с ВСУ», — говорит Екатерина.

После занятий и сдачи экзаменов в специализированном учебном центре в Николаевской области девушка стала фельдшером в водолазной школе. Она занимается медицинским обеспечением водолазных спусков и имеет допуск к спускам в барокамере для оказания медицинской помощи водолазам, проходящим лечебную рекомпрессию.

Этого Екатерине показалось мало, она решила вплотную заняться водолазной подготовкой, на что получила одобрение командования ВМС.

Последовали непростые, подчас даже опасные — с завязанными глазами, дополнительными грузами — тренировки, усиленная физподготовка. Еще целый подготовительный комплекс и, наконец, подводные погружения. Инструкторы ставили перед своими подопечными непростые задачи: поиск потерянных предметов и затопленных объектов, снятие и надевание всей водолазной амуниции и т. д.

Все необходимые «тесты» девушка сдала на «отлично», провела почти 11 часов под водой, погружаясь на глубину до 30 метров и выполняя отнюдь не прогулочные задания.

На вопрос, что же ей дало силы пройти испытания, на которых отсеивается до 70 процентов крепких мужчин (50% - на вступительных экзаменах, еще до 20% - во время учебы), и получить квалификацию водолаза, Екатерина Никитенко ответила: «Я видела, как сдаются некоторые ребята. Понимала, что как единственная девушка, должна бороться и получить профессию, о которой мечтала».

Екатерина считает, что ее детская мечта частично осуществилась. В будущем планирует пройти инструкторские курсы и стать первой женщиной водолазом-инструктором, а во время службы — получить высшее военное образование.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Одессе прошли испытания уникальных водолазных аппаратов, которые сами производят кислород.

Рассказ водолаза с 36-летним стажем Петра Литвиненко, который принимал участие в ликвидации Чернобыльской аварии и помогал спасать Киевское водохранилище и Днепр от огромного количества радиоактивных веществ, хлынувших в Припять, читайте здесь.

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