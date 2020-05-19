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Главврач инфекционной больницы умер от коронавируса в Луганске
В оккупированном Луганске косвенно подтвердили слухи о катастрофической ситуации с заболевшими коронавирусом. Ранее город закрыли на въезд и выезд из-за невозможности справиться с эпидемией. Выявленных больных свозили в городскую больницу № 4. 18 мая от коронавируса скончался главврач этой больницы Алексей Навроцкий.
48-летний Навроцкий заболел три недели назад. Коронавирусная инфекция почти сразу перешла в двустороннюю пневмонию. Состояние врача было стабильно тяжелым. Пациента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. ИВЛ не помогла, и 18 мая Навроцкий умер.
4-я больница Луганска, оставшаяся без главврача, сейчас работает как инфекционный госпиталь. Поликлинику при больнице закрыли еще раньше, а медиков отправили в отпуск за свой счет.
Напомним, «ФАКТЫ» отслеживают динамику распространения коронавируса по регионам. Данные по Луганской области приводятся без оккупированных территорий. Представители омбудсмена говорят, что в ОРЛО статистика по заболевшим ведется очень условно, многие случаи заболевания не учитываются.38
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