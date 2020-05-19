Общество и люди

День банковских работников 2020: поздравления и открытки

В среду, 20 мая, отмечается День банковских работников Украины.

«ФАКТЫ» собрали красивые открытки и поздравления для ваших знакомых, у которых профессиональный праздник.

Кредиты, депозиты, валютные счета…

Тебе знакома очень вся эта суета,

Ты очень компетентен, и в этом просто ас.

Поэтому поздравить тебя хочу сейчас.

Хочу тебе в карьере лишь взлетов пожелать,

Ошибок неприятных суметь всех избежать,

Клиентов постоянных, стабильности валют,

Чтоб дорого ценился твой честный нужный труд.

Работа чтобы в радость всегда тебе была

И хватка деловая тебя не подвела.

А в личном: много счастья, здоровья и любви,

Чтоб с легкостью сбывались мечтания твои.



***

Вы все готовы подсчитать:

Проценты, вклады и доходы!

Я вам желаю отдыхать,

Ну, хоть немного, от работы!

Пусть все отчеты подождут,

Пора вам жизнью наслаждаться!

Пусть море радостных минут

Заставят вас заулыбаться!

Желаю много ясных дней,

Достатка, сил, добра, терпения,

Любви и преданных друзей,

В карьере только продвижения!



***

Кредиты, карты, вклады,

Проценты, векселя.

Расчеты, депозиты,

Забыть о них нельзя.

И день, и ночь, как белка,

Все будни в колесе.

Любая переделка,

Всегда покой в душе.

Желаем Вам терпенья,

Немного вдохновения.

Приветливых клиентов,

Блистательных моментов!



***

Лучший работник банковской сферы,

Прими поздравлений огромный букет!

Я пожелаю растущей карьеры

И сил тебе крепких на множество лет!

Пусть деньги текут бесконечным потоком

Не мимо, а прямо к тебе в кошелек,

И сбережений твоих будет столько,

Чтоб даже Билл Гейтс позавидовать смог!

Ранее мы писали, когда украинцы смогут самостоятельно выбирать банк для получения зарплаты.

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