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Украина

Самый маленький пациент: на Харьковщине 5-месячный мальчик вылечился от коронавируса

14:44 19 мая 2020
ребенок
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В Харьковской области от коронавируса вылечили пятимесячного мальчика. Это был самый юный заболевший в регионе. Малышу из Лозовского района диагноз поставили 9 мая, мальчик находился в больнице вместе с матерью.

По информации главы Харьковской ОГА Алексея Кучера, от коронавируса в области вылечились 186 человек, в том числе 25 за последние сутки. Заболели 26 человек за сутки и 815 с начала эпидемии.

Как сообщали «ФАКТЫ», в целом по Украине COVID-19 подтвердился у 18 тысяч человек, заболели 1348 детей. Заболели пациенты и персонал в военном госпитале в Харькове. В городе Первомайский пришлось закрыть на карантин детскую поликлинику.

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