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"Слуг народа" заподозрили в попытке узаконить подкуп избирателей: что произошло
Народные депутаты от партии «Слуга народа» инициируют внесение изменений в закон «О политических партиях в Украине», которые могут привести к легализации подкупа избирателей на местных выборах. Напомним, участие в них с санкции Центральной избирательной комиссии, смогут принять и вынужденные переселенцы.
Так готовящийся к рассмотрению в Раде законопроект оценили представители движения «ЧЕСНО».
Так, «слуги» предлагают разрешить партиям предоставлять финансовую и другую материальную помощь медицинским учреждениям в рамках борьбы с COVID-19, тогда как в действующей редакции закона они имеют право использовать полученное государственное финансирование исключительно на уставную деятельность, которая не предусматривает благотворительности или борьбы с пандемией.
Главное научно-экспертное управление парламента уже выразило свои возражения к законопроекту депутатов монокоалиции, указав, что он «ставит под сомнение целесообразность и смысл всего правового института государственного финансирования политических партий».
Тем временем координатор движения «Чесно» Вита Думанская обратила внимание на то, что инициатива провластной партии появилась странным образом за полгода до местных выборов, а в соответствии с проектом закона, «санкция» на благотворительность для партий должна действовать до конца 2020 года.
Напомним, об уменьшении шансов партии «Слуга народа» одержать победу на местных выборах «ФАКТАМ» рассказал экс-секретарь СНБО Александр Данилюк. Интервью с ним читайте в «ФАКТАХ».121
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