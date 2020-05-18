Переселенцам разрешили голосовать на местных выборах

Украина

ЦИК дала возможность переселенцам с оккупированных территорий голосовать на местных выборах по своему новому адресу. Решение комиссии было принято 18 мая, вступает оно в силу с 1 июля 2020 года. В ЦИК ожидают, что с новым порядком число избирателей в Украине увеличится.

«Знаковый документ в истории ЦИК. Внутренне перемещенные лица станут частью территориальных общин, где фактически проживают», — объяснил замглавы ЦИК Сергей Дубовик.

Решение ЦИК касается процедуры смены избирательного адреса. Переселенцы смогут зарегистрировать свое новое место проживания и голосовать на местных выборах наравне с другими жителями района, области, города, поселка, территориальной общины.

Чтобы подтвердить свой новый адрес, переселенцы должны подать заявление в орган ведения Государственного реестра избирателей. Заявление может быть отправлено через интернет, либо в бумажной форме. Допускается подача заявки через уполномоченное лицо. Менять адрес можно не чаще, чем раз в 180 дней, и не позже, чем на пятый день с начала избирательного процесса.

«Благодаря процедуре в ближайших местных выборах смогут принять участие внутренне перемещенные лица. Для других граждан Украины появится возможность голосовать в территориальных общинах, где они фактически проживают», — подытожил глава ЦИК Олег Диденко.

Напомним, местные выборы в Украине должны состояться 25 октября 2020 года. Обсуждаются условия, при которых местные выборы смогут пройти на всей территории Украины, включая оккупированный Донбасс.

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