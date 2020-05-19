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Хакеры атаковали британский лоукостер EasyJet: в сеть утекли данные миллионов клиентов

17:18 19 мая 2020
Хакеры атаковали британский лоукостер EasyJet: в сеть утекли данные миллионов клиентов
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Британский лоукостер EasyJet признал, что хакеры завладели адресами электронной почты и информацией о перелетах около 9 млн пассажиров авиакомпании, причем в 2 тысячах случаях речь идет также о данных банковских карт. Напомним, ранее стало известно об утечке данных более тысячи сотрудников Европарламента.

И хотя в EasyJet не нашли свидетельств того, что полученные взломщиками их системы сведения были использованы, авиакомпания решила предупредить каждого из клиентов о возможности фишинговых атак.

Подробностей инцидента, а именно когда произошла утечка и когда ее обнаружили, компания не сообщает.

Как сообщали «ФАКТЫ», после того, как в Украине открыли уголовное производство по факту слива в Telegram персональной информации граждан, главный разработчик мобильного приложения «Дія» дал советы украинцам, как защитить свои данные от утечки.

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