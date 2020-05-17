Данные более тысячи сотрудников Европарламента попали в сеть

Мир

Депутаты Европарламента пострадали от несанкционированного распространения персональных данных — в открытый доступ попала информация о более чем тысяче сотрудников и членов ЕП. Напомним, в Украине открыли уголовное производство по факту слива в Telegram персональной информации граждан.

По информации издания Politico, речь идет о 1200 учетных записей должностных лиц и сотрудников, а также 15 тыс. других учетных записей специалистов по делам ЕС.

Вице-президент парламента по политике в области IT Марсель Колайя в интервью журналистам констатировал, что хакеры получили доступ в т. ч. к зашифрованным паролям европолитиков. Причем, по данным Politico, больше других пострадали члены крупнейшей политической фракции в Европарламенте — Европейской народной партии.

Там утечку персональных данных подтвердили, однако отметили, что «слитая» в сеть база содержит исключительно информацию, актуальную по состоянию на 2018 год.

Напомним, советы украинцам, как защитить свои данные от утечки в сеть, дал главный разработчик мобильного приложения «Дія».

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