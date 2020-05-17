- 09:30 «Поражены 75 процентов легких. Не разговаривает»: отец Хабиба продолжает борьбу за жизнь
- 09:21 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 09:04 Данные более тысячи сотрудников Европарламента попали в сеть
- 08:43 Звезда сериала "Кухня" переболела коронавирусом
- 08:33 Зеленский заговорил о создании в Украине государственной авиакомпании: что для этого нужно
- 08:16 «Быстро мы этого не сделаем»: Разумков высказался о возвращении Крыма и Донбасса
- 08:14 У первого футболиста в России обнаружили коронавирус
- 07:48 ВОЗ сделала неожиданное заявление о заражении коронавирусом через касание поверхностей
- 07:17 Украину накроют дожди и грозы: синоптики предупредили о непогоде
- 16.05 22:58 Маска может быть опасной: Супрун дала советы, как организовать прогулку с детьми
- 16.05 22:27 Вез полкило кокаина: в Киеве задержали наркодилера
- 16.05 21:55 Турция открывается для медицинских туристов из Украины: озвучены условия
Данные более тысячи сотрудников Европарламента попали в сеть
Депутаты Европарламента пострадали от несанкционированного распространения персональных данных — в открытый доступ попала информация о более чем тысяче сотрудников и членов ЕП. Напомним, в Украине открыли уголовное производство по факту слива в Telegram персональной информации граждан.
По информации издания Politico, речь идет о 1200 учетных записей должностных лиц и сотрудников, а также 15 тыс. других учетных записей специалистов по делам ЕС.
Вице-президент парламента по политике в области IT Марсель Колайя в интервью журналистам констатировал, что хакеры получили доступ
Там утечку персональных данных подтвердили, однако отметили, что «слитая» в сеть база содержит исключительно информацию, актуальную по состоянию на 2018 год.
Напомним, советы украинцам, как защитить свои данные от утечки в сеть, дал главный разработчик мобильного приложения «Дія».58
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!