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В крови нашли амфетамин: в Москве задержали звезду российских сериалов
Российского актера Антона Михайленко, который известен своими ролями в проектах «Полицейский с Рублевки», «Адвокат» и «Следаки», задержали в Москве.
Полицейским показалось странным поведение мужчины, поэтому они задержали его для проверки. Отмечается, что задержание было несколько месяцев назад, но стало известно о нем сейчас.
По информации кп.ру, Михайленко направили на проведение медицинской экспертизы, которая и показала наличие следов наркотиков в крови. Позже наркотик был опознан как амфетамин.
Возбуждено дело по статье 228.1 «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств», ведется следствие.
Напомним, что ранее полиция задержала российскую актрису Наталью Бочкареву. Звезда была за рулем в состоянии наркотического опьянения и везла с собой запрещенное вещество. Но Бочкаревой удалось избежать наказания, она заплатила небольшой штраф.146
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