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Громкий кокаиновый скандал с Бочкаревой закончился "пшиком"(видео)
Известная российская актриса Наталья Бочкарева, у которой обнаружили вещество, похоже на кокаин, избежала уголовной ответственности за хранение наркотиков. Дело Бочкаревой закрыто. Преображенский суд Москвы оштрафовал актрису лишь на 30 тысяч рублей. За закрытие уголовного дела выступили следствие и прокуратура.
Наталья уверяла, что понятия не имела, что за пакетик с веществом оказался у нее в машине. Она покаялась в том, что сама не обратилась в полицию, обнаружив подозрительный сверток. Кроме того, Бочкарева просила суд не накладывать на нее штраф. Мол, она регулярно перечисляла деньги в благотворительный фонд, сделала пожертвования в сумме 50 тысяч рублей.
В суд Наталья приехала на элитном авто в сопровождении охраны, оградившей актрису от общения с журналистами.
Напомним, Наталью Бочкареву остановила полиция за якобы нарушение правил дорожного движения. Поведение актрисы показалось стражам порядка неадекватным. При проверке обнаружили еще и купюру с белым порошком. Позже актриса все отрицала.
Недавно следствие обратилось в Преображенский суд с просьбой закрыть уголовное дело о хранении наркотиков,
Ранее суд лишил Бочкареву водительского удостоверения и наложил штраф.
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