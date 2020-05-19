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Спорт

"Сядь на пенек...": европейский клуб подписал контракты с футболистами в необычной обстановке (видео)

20:08 19 мая 2020
Поитехника Яссы
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Румынский футбольный клуб «Политехника Яссы», выступающая в высшем дивизионе страны, продлила контракты с двумя ветеранами команды — 36-летним Андреем Кристей и 35-летним Космином Фразинеску. Рядовое для любого футбольного клуба событие руководство «Политехники» провело в необычной обстановке — на пеньке в одном из дворов дома, расположенного в более чем 350-тысячном городе Яссы.

Один из руководителей клуба, а также футболисты соблюли меры безопасности, отказавшись от рукопожатий и заменив их касанием локтями. Правда, игроки были без масок, но этот факт не помешал им быстро завершить все формальности и дать свои комментарии клубному телевидению.

Отметим, что «Политехника Яссы» на момент остановки чемпионата Румынии занимала 11-е место, лишь на одно очко оторвавшись от зоны вылета. Что касается подписавших новые соглашения Кристи и Фразинеску, то каждый из них провел в нынешнем сезоне по 23 матча.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что лучший бомбардир в истории чемпионатов мира Мирослав Клозе стал тренером «Баварии».

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