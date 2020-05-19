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"Сядь на пенек...": европейский клуб подписал контракты с футболистами в необычной обстановке (видео)
Румынский футбольный клуб «Политехника Яссы», выступающая в высшем дивизионе страны, продлила контракты с двумя ветеранами команды — 36-летним Андреем Кристей и 35-летним Космином Фразинеску. Рядовое для любого футбольного клуба событие руководство «Политехники» провело в необычной обстановке — на пеньке в одном из дворов дома, расположенного в более чем 350-тысячном городе Яссы.
Один из руководителей клуба, а также футболисты соблюли меры безопасности, отказавшись от рукопожатий и заменив их касанием локтями. Правда, игроки были без масок, но этот факт не помешал им быстро завершить все формальности и дать свои комментарии клубному телевидению.
The greatest video I've seen in a while. Contract extensions? Let's do it on a stump. Poli Iasi veterans Cristea and Frasinescu signed new deals at the club. Watch below. pic.twitter.com/uqJPedRZkE— Emanuel Roşu (@Emishor) May 19, 2020
Отметим, что «Политехника Яссы» на момент остановки чемпионата Румынии занимала 11-е место, лишь на одно очко оторвавшись от зоны вылета. Что касается подписавших новые соглашения Кристи и Фразинеску, то каждый из них провел в нынешнем сезоне по 23 матча.
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