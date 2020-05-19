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Детские сады начнут открывать с 25 мая, — Ляшко
Назвавший дату отмены карантина в Украине главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко считает, что возобновить работу детских садов можно будет с 25 мая.
Об этом он заявил у стен Кабинета министров во время встречи с участниками акции «Родителям — сады!», которую инициировали папы и мамы, которые во время карантина теряют доход из-за невозможности совмещать работу и уход за детьми.
По словам заместителя главы Минздрава, открытие дошкольных учреждений относится ко второму этапу выхода из карантина и будет зависеть от эпидемической ситуации в каждой конкретной области.
«Мы совместили открытие детских садов и запуск общественного транспорта, для того чтобы можно было работать и было бы где оставлять детей. Дошкольные учреждения будут открываться при определенных условиях. Они опубликованы на сайте Минздрава для общественного обсуждения», — сказал Ляшко.
При этом чиновник добавил, что при принятии решения в приоритете будут здоровье детей и их родителей.
Напомним, что во вторник премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что завтра на заседании Кабмина рассмотрят ослабления карантина, которые начнут действовать с 22 мая. Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил о критериях и этапах выхода из карантина в регионах.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Елена Фиданян, руководитель столичного департамента образования и науки рассказала, как возвратятся к работе столичные детсады и школы. В частности, в дошкольных учреждениях возобновят привычный режим работы только после того, как проконтролируют здоровье детей и воспитателей, подготовят помещения. В школах же приступать к учебному процессу будут в шесть этапов.24
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