Украина

Как после карантина заработают детсады и школы Киева

В связи с послаблением карантинных ограничений в Киеве все чаще озвучиваются планы на послекарантинное будущее. В частности, стало известно, как возвратятся к работе столичные детсады и школы, о чем на канале «Новая украинская школа» в youtube рассказала Елена Фиданян, руководитель столичного департамента образования и науки.

В дошкольных учреждениях возобновят привычный режим работы только после того, как проконтролируют здоровье детей и воспитателей, подготовят помещения. Поначалу некоторые ограничения еще сохранятся:

- родителям запретят вход в сад;

- все собрания будут проводиться онлайн;

- воспитанников детсадов будут осматривать ежедневно;

- обязательно регулярное проветривание и дезинфекция;

- для каждой группы должен быть отдельный вход;

- запретят проводить общие праздники и объединять группы.

Также в детских садах должны разработать алгоритм действий на случай, если появятся больные.

В школах приступать к учебному процессу будут в шесть этапов:

- как только в правительстве примут решение о снятии ограничений, на местном уровне утвердят соответствующие нормативные документы о восстановлении учебы в помещениях учреждений;

- районные управления образования (РУО) проведут совещания с руководством школ о подготовке помещений к работе согласно регламенту;

- руководители учебных заведений сформируют комиссии в составе воспитателя/учителя/мастера производственного обучения, директора по хозчасти и медработника;

- директор учебного заведения согласует данные о состоянии здоровья учеников с мониторинговой группой, а данные о готовновности педколлектива и помещений — с РУО, департаментом образования и науки, а также с Госпродпотребслужбой;

- после такого согласования РУО дает разрешение на возобновление учебного процесса.

Все эти подготовительные шаги могут занять от 10 дней до двух недель. До 22 мая открытия образовательных заведений и возвращения в них детей не предусматривается.

Как только школы приступят к учебному процессу, им рекомендуется:

- открыть все запасные входы/выходы;

- направлять педагогов и учеников (по количеству) на разные входы;

- изменить время начала занятий (например, начальная школа учится с 08:00, средняя — с 08:45, а старшая — с 09:15);

- родители обязаны измерять температуру детям перед школой, а на входе в учебное заведение необходимо проводить повторный температурный скрининг или опрашивать детей;

- выстроить маршрут передвижения по помещениям и установить режим работы столовой;

- в случае выявления заболевших выстроить систему оповещения в школе;

- ограничить проведение массовых мероприятий;

- в одном классе могут учиться не более 30 человек.

Кроме того, в учебных заведениях следует ввести графики проветривания, ограничить доступ посторонних (в том числе и родителей), проводить «пятиминутки здоровья» и заменить бумажные классные журналы электронными.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что на первом этапе ослабления карантина школы и детсады еще закрыты.Также сообщалось, как обстоят дела с записью детей в садики и столичные образовательные учреждения в этом году.

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