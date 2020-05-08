Мир

Помпео подтвердил решимость США оказывать давление на Россию до полной деоккупации Крыма

Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора со своим коллегой, главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил о поддержке курса, проводимого руководством страны, в том числе и на мирное урегулирование на Донбассе.

Об этом говорится в заявлении Государственного департамента Соединенных Штатов.

«Секретарь высоко оценил дипломатические усилия Украины перед лицом непримиримости России и ее длительного агрессивного поведения. Секретарь вновь заявил о решительной поддержке со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины и отметил, что Штаты будут продолжать санкции против РФ до тех пор, пока она не выполнит Минские соглашения и не прекратит оккупацию Крыма», — заявил Помпео.

Кроме того, госсекретарь осудил ограничения со стороны российский наемников передвижения наблюдателей и гуманитарных организации ОБСЕ на Донбассе.

Во время разговора также обсудили итоги виртуального заседания министров иностранных дел стран-участниц Нормандского формата, которое состоялось 30 апреля.

Также Помпео также подчеркнул важность экономической и правовой реформ в Украине.

Кроме того, госсекретарь осудил попытки России и ее сателлитов использовать пандемию для распространения дезинформации.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что помимо поддержке на внешнеполитической арене США намерены увеличить помощь Украине на борьбу с опасным заболеванием с 9,1 млн до 14,5 млн долларов.

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