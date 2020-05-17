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«Быстро мы этого не сделаем»: Разумков высказался о возвращении Крыма и Донбасса
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает возвращение аннексированного Крыма под контроль Украины «тяжелым и небыстрым процессом». Напомним, Меджлис крымскотатарского народа инициирует обсуждение положения с правами человека в оккупированном Россией Крыму во время переговоров в «нормандском формате».
В интервью «Радіо Свобода» он отметил, что за последние годы процесс возвращения полуострова «отошел на второй план».
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Главными способами восстановления территории Украины в ее законных границах спикер назвал международное давление, экономические санкции, а также успешное экономическое развитие Украины. Однако даже с учетом всех составляющих быстро вернуть эти территории не удастся.
«Быстро мы этого не сделаем, но и оставлять или отдавать свои территории — это тоже невозможно», — подчеркнул спикер.
Напомним, журналист УНИАН Роман Цимбалюк в интервью «ФАКТАМ» назвал аннексию Крыма первопричиной трагедии в Одессе 2 мая 2014 года. А экономический и политический эксперт Слава Рабинович указал на значительную вину Украины в том, что международные иски Украины против России по аннексии Крыма и по де-факто оккупации Донбасса медленно рассматриваются в международных судах.
Фото Reuters376
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