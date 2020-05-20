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Поражает не только легкие: у погибших от COVID-19 нашли ряд серьезных осложнений
Несмотря на то, что первыми жертвами коронавируса нового типа становятся легкие и дыхательные пути, в дальнейшем опасному воздействию подвергаются и другие органы и системы человека.
К такому выводу пришли австрийские ученые и врачи, статью которых опубликовал научный журнал Annals of Internal Medicine.
В ходе своего исследования специалисты после вскрытия проанализировали состояние органов 11 пациентов, которые погибли от коронавирусной инфекции. Все они были достаточно пожилыми людьми (средний возраст — 80,5 лет), среди них было восемь мужчин и три женщины.
«Несмотря на то, что массивное инфицирование коронавирусом начинается с поражения верхних дыхательных путей и тканей легких, патологическое воздействие на организм человека на этом не заканчивается. Вирус провоцирует развитие тромбоза легочных артерий и поражение других органов», — рассказал один из авторов работы, Михаэль Траунер из Венского медицинского университета.
«При массивной инфекционной атаке коронавируса мы встречаемся не только с поражением легких, но и с рядом тяжелейших расстройств, таких как тромбоз легочных артерий, почечная недостаточность, снижение функций печени, поджелудочной железы», — добавил соавтор исследования, профессор Университета имени Иоганна Кеплера Зигурд Лакс.
Авторы статьи отмечают, что основными причинами смерти при коронавирусной инфекции становятся легочная недостаточность и нарушение кровотока. Первоначально SARS-CoV-2 действуют на альвеолы — специальные образования в легких, через которые происходит газообмен, — практически уничтожая их.
Затем вирус действует на капилляры — мельчайшие сосуды, которые доставляют кислород к тканям организма человека. В результате сужается просвет сосудов, и окружающие ткани начинают отмирать, отмечают ученые.
Чаще всего тяжелые осложнения случаются у людей, которые раньше уже переносили сердечно-сосудистые заболевания. Кроме того, ученые выявили серьезные нарушения функционирования лимфатической системы и желез внутренней секреции.
«Коронавирус нового типа массированно действует на весь организм человека, все его системы, — подчеркнул Траунер. — Но пока еще не до конца известно, насколько долговременны подобные поражения и как поведут себя пораженные органы в дальнейшем, если организм удастся вылечить от коронавирусной инфекции».
Одним из самых серьезных осложнений при COVID-19, который обнаружили исследователи, оказался тромбоз вен. Это, по мнению ученых, ставит перед медиками важный вопрос о том, насколько эффективны при коронавирусной инфекции антикоагулянты. Ранее врачи использовали один из этих препаратов — гепарин — для борьбы с коронавирусной инфекцией, однако наблюдения показали, что он опасен для больных.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что по информации медиков, пациенты могут не иметь никаких симптомов заболевания COVID-19 (кашля или повышенной температуры), но у них может наблюдаться потеря обоняния или вкуса, это указывает на то, что вирус находится в носовой полости.67
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