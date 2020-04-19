Пытаясь уничтожить вирус, организм сам убивает легкие: врач объяснила опасность коронавируса

Здоровье и медицина

Иммунная система человека сама поражает легкие, поскольку пытается уничтожить коронавирус, который в них попал. Об этом заявила врач-инфекционист Оксана Чемич.

«Группа коронавирусных болезней встречается людям не впервые. Еще с 2002 года мы знали о SARS и с 2015 о MERS, но тогда до стран Европы эти заболевания не дошли. SARS-CoV-2 или он же COVID-19 является новой разновидностью вируса, подняв на уши весь мир, вызвав пандемию», — рассказала она, пишет «Апостроф».

По ее словам, его особенность в том, что его непосредственной мишенью являются легкие.

«Этот вирус вызывает воспаление, а затем цепочка идет таким образом, что собственная иммунная система человека, пытаясь уничтожить вирус, начинает поражать легкие, работая против воспаленных клеток. Производится большое количество медиаторов воспаления, и это способствует тотальному поражению легких. На медицинском языке это называется цитокиновый шторм», — поясняет Чемич.

По словам врача, воспаление такого типа прогрессирует очень быстро.

«Например, в первый день госпитализации могут быть поражены только нижние доли легких, а на следующий день — полностью оба легких. Это интерстициальная пневмония, изменения при которой врач не может услышать с использованием фонендоскопа, поэтому таким пациентам нужно делать КТ органов грудной клетки, или рентгенологическое обследование», — рассказала она.

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