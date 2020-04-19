- 17:28 Как встретили Пасху на передовой: впечатляющие фото
- 17:02 Неисправимый: Хачериди отличился некрасивым поступком в чемпионате Беларуси
- 16:27 Мэр "украинского Уханя" излечился от коронавируса
- 16:27 Хроники коронавируса: главные события в мире 19 апреля (обновляется)
- 16:26 Пытаясь уничтожить вирус, организм сам убивает легкие: врач объяснила опасность коронавируса
- 16:13 Страна полтора месяца сидит на карантине, чтобы в одну ночь все это перечеркнуть!
- 16:04 Шокирующая правда: спасатели объяснили, почему не удается потушить пожары на Житомирщине
- 15:24 Не диверсия: в МВД назвали основную версию возникновения пожаров в зоне ЧАЭС
- 15:24 «Мы нигде не ночевали — тушили пожар»: в сети собирают помощь для погорельцев на Житомирщине
- 15:17 Радиация в воздухе Киева: метеоролог рассказал правду
- 15:03 Китай устроил самую дорогую операцию прикрытия: расследование Fox News о происхождении COVID-19
- 14:36 В "Квартале 95" решили посмеяться над карантином, но только разозлили сеть
Пытаясь уничтожить вирус, организм сам убивает легкие: врач объяснила опасность коронавируса
Иммунная система человека сама поражает легкие, поскольку пытается уничтожить коронавирус, который в них попал. Об этом заявила врач-инфекционист Оксана Чемич.
«Группа коронавирусных болезней встречается людям не впервые. Еще с 2002 года мы знали о SARS и с 2015 о MERS, но тогда до стран Европы эти заболевания не дошли. SARS-CoV-2 или он же COVID-19 является новой разновидностью вируса, подняв на уши весь мир, вызвав пандемию», — рассказала она, пишет «Апостроф».
По ее словам, его особенность в том, что его непосредственной мишенью являются легкие.
«Этот вирус вызывает воспаление, а затем цепочка идет таким образом, что собственная иммунная система человека, пытаясь уничтожить вирус, начинает поражать легкие, работая против воспаленных клеток. Производится большое количество медиаторов воспаления, и это способствует тотальному поражению легких. На медицинском языке это называется цитокиновый шторм», — поясняет Чемич.
По словам врача, воспаление такого типа прогрессирует очень быстро.
«Например, в первый день госпитализации могут быть поражены только нижние доли легких, а на следующий день — полностью оба легких. Это интерстициальная пневмония, изменения при которой врач не может услышать с использованием фонендоскопа, поэтому таким пациентам нужно делать КТ органов грудной клетки, или рентгенологическое обследование», — рассказала она.
Ранее «ФАКТЫ» взяли интервью у киевлянки, которая заболела коронавирусной болезнью. О том, как жительница столицы лечится от COVID-19, читайте в материале: «Когда кашляла и задыхалась, принимала витамин С»: киевлянка рассказала, как лечится от коронавируса.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.