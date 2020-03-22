Обнаружены новые симптомы заражения коронавирусом: на что важно обратить внимание

Здоровье и медицина

Коронавирусная инфекция, которая через некоторое время после заболевания проявляется одышкой, болями в мышцах и суставах, а также сухим кашлем, может быть распознана по потере у человека обоняния и вкуса.

Такие данные приводят британские отоларингологи, передает Sky News.

В их заявлении говорится, что людям с потерей обоняния и вкуса, но без других симптомов COVID-19, придется самоизолироваться для уменьшения риска распространения вируса (сейчас в Англии на самоизоляцию уходят граждане с высокой температурой или постоянным кашлем).

По информации медиков, пациенты могут не иметь никаких симптомов заболевания COVID-19 (кашля или повышенной температуры), но у них может наблюдаться потеря обоняния или вкуса, это указывает на то, что вирус находится в носовой полости.

Напомним, по состоянию на 22 марта, в мире подтверждено более 308 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Летальных исходов — более 13 тысяч. Выздоровели 95 388 человек.

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