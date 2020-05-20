- 04:55 Запутались в стропах: парашютисты выжили, упав с высоты 5,5 км
- 04:05 Нет времени на эпиданамнез: названа причина заражения коронавирусом 33 медиков в Ровенской области
- 03:17 Поражает не только легкие: у погибших от COVID-19 нашли ряд серьезных осложнений
- 02:58 Решили померяться правами админа: музыканты группы Pink-Floyd поссорились из-за пабликов в соцсетях
- 02:21 Выстрелят себе в ногу: стало известно о коварных попытках РФ провести в ООН "видеоконференцию" с жителями Крыма
- 01:35 Голод не тетка: коварная гиена украла добычу у питона
- 00:55 Новый этап выхода из карантина: Степанов рассказал, какие запреты отменит Кабмин
- 00:25 Смертельное ДТП под Одессой: погибли ребенок и мужчина
- 19.05 23:55 Пациенты были не против: медик пришла на работу в прозрачном костюме поверх бикини и поплатилась за это
- 19.05 23:20 Детские сады начнут открывать с 25 мая, — Ляшко
- 19.05 23:10 Расслабляться рано: в Великобритании и Италии возобновился рост смертности от коронавируса
- 19.05 23:08 Роналду сменил имидж: теперь у него милые косички
Запутались в стропах: парашютисты выжили, упав с высоты 5,5 км (видео)
Случаи, когда во время прыжка у любителей парашютного спорта случаются проблемы с парашютом, к сожалению, не так уж и редки. К счастью, некоторые из них заканчиваются благополучно.
Об этом из таких инцидентов, который произошел 13 мая, стали несколько жителей города Тайтусвилл в штате Флорида (США) рассказывает телеканал NBC.
Сообщатся, что среди свидетелей прыжка оказалась местная жительница Кристина Ренфро, которая засняла падение парашютистов на видео.
В первые секунды женщине показалось, что два скайдайвера выполняют замысловатые трюки в воздухе, но вскоре стало очевидно, что это не так — мужчины запутались в стропах парашютов, и те не раскрылись полностью. По сути, они не тормозили падение, а развевались как кусочки ткани в небе.
«Сначала мы думали, что это трюк, но, когда они начали приближаться к земле, мы поняли, что что-то пошло не так, судя по скорости их падения», — рассказал еще один свидетель инцидента Джошуа Грэм.
К счастью, мужчин спасло от смерти то, что они зацепились за ветки дуба, прежде чем упасть на землю.
Первой к месту происшествия через несколько минут прибыла пожарная бригада. Пожарные освободили мужчин от парашютов и оказали им первую помощь, после чего к месту инцидента приехали медработники.
Оба парашютиста, несмотря на многочисленные травмы, находились в сознании и были доставлены в местный травматологический центр.
По иронии судьбы, прыжок был организован космическим центром Skydive, который открылся накануне после длительного карантина.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что несколько лет назад в Одессе 31-летний инструктор по парашютному спорту на критически низкой высоте — 450 метров от земли — спас от смерти девушку, у которой не раскрылся парашют.101
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Пациенты были не против: медик пришла на работу в прозрачном костюме поверх бикини и поплатилась за это (фото)
Одесса. Магазин. Покупатель жалуется директору: "Ваша продавщица обозвала меня старым хреном и еще другими пожилыми растениями!"