Запутались в стропах: парашютисты выжили, упав с высоты 5,5 км (видео)

Мир

Случаи, когда во время прыжка у любителей парашютного спорта случаются проблемы с парашютом, к сожалению, не так уж и редки. К счастью, некоторые из них заканчиваются благополучно.

Об этом из таких инцидентов, который произошел 13 мая, стали несколько жителей города Тайтусвилл в штате Флорида (США) рассказывает телеканал NBC.

Сообщатся, что среди свидетелей прыжка оказалась местная жительница Кристина Ренфро, которая засняла падение парашютистов на видео.

В первые секунды женщине показалось, что два скайдайвера выполняют замысловатые трюки в воздухе, но вскоре стало очевидно, что это не так — мужчины запутались в стропах парашютов, и те не раскрылись полностью. По сути, они не тормозили падение, а развевались как кусочки ткани в небе.

«Сначала мы думали, что это трюк, но, когда они начали приближаться к земле, мы поняли, что что-то пошло не так, судя по скорости их падения», — рассказал еще один свидетель инцидента Джошуа Грэм.

К счастью, мужчин спасло от смерти то, что они зацепились за ветки дуба, прежде чем упасть на землю.

Первой к месту происшествия через несколько минут прибыла пожарная бригада. Пожарные освободили мужчин от парашютов и оказали им первую помощь, после чего к месту инцидента приехали медработники.

Оба парашютиста, несмотря на многочисленные травмы, находились в сознании и были доставлены в местный травматологический центр.

По иронии судьбы, прыжок был организован космическим центром Skydive, который открылся накануне после длительного карантина.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что несколько лет назад в Одессе 31-летний инструктор по парашютному спорту на критически низкой высоте — 450 метров от земли — спас от смерти девушку, у которой не раскрылся парашют.

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