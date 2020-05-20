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Отец покатал маленькую дочь на качелях на высоте восьмого этажа – сеть ужаснуло видео
Пользователей сети привело в ужас видео, которые снял в Пуэрто-Рико мексиканский журналист Джонатан Падилья и выложил его на платформе Reddit. Поскольку из-за карантина прогулки с детьми в парках и на площадках запрещены, один местный житель решил покатать свою маленькую дочку на качелях, которые устроил на балконе их квартиры, расположенной на восьмом этаже. Отец толкает качели, которые каждый раз вылетают за пределы балкона, зависая над 25-метровой пропастью. При этом ребенок даже не пристегнут.
В комментариях люди говорили, что у них замирает сердце, когда они смотрят этот 12-секундный клип. «Разве можно так рисковать жизнью ребенка?», «Качели можно было подвесить в комнате», «Некоторым людям нельзя позволять заводить детей» — писали они.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что обезьяна на мотоцикле похитила ребенка: видео шокировало сеть.63
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— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».